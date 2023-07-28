Верховная Рада может уволить Гутцайта с поста министра спорта

Гутцайт, Бубка и Бах. Фото: УНИАН

В Верховную Раду Украины внесли постановление об отставке Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Инициатором этой инициативы стала партия "Европейская солидарность".

О причинах такого решения на своей странице в Facebook сообщила Ирина Геращенко.

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Народные депутаты Украины добиваются отставки Вадима Гутцайта, который занимает пост министра молодежи и спорта. Политика упрекают в недостаточном содействии украинских спортсменов на примере дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан.

Вадим Гутцайт отвечает на вопросы журналистов. Фото: УНИАН

Заявление депутатов

Украинские парламентарии заявили, что поддержка спортсменов должна быть основана "не на пафосных словах, а на делах". В "Европейской солидарности" считают, что Вадим Гутцайт "самоустранился" в вопросах защиты украинского спорта.

Согласно заявлению депутатов, Украине нужен такой министр, который смог бы заниматься борьбой с допуском российских спортсменов на международные турниры. Представителей остальных фракций призвали присоединиться к инициативе "ЕС".

Заявление "Европейской солидарности". Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko/

Ранее Вадим Гутцайт говорил, что хочет уйти с поста министра молодежи и спорта. Он планирует заняться выполнением функций президента НОК.

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