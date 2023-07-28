Верховна Рада може звільнити Гутцайта з посади міністра спорту

Гутцайт, Бубка та Бах. Фото: УНІАН

До Верховної Ради України внесли заяву про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Ініціатором цієї ініціативи стала партія "Європейська солідарність".

Про причини такого рішення на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Геращенко.

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Народні депутати України домагаються відставки Вадима Гутцайта, який обіймає посаду міністра молоді та спорту. Політика дорікають за недостатнє сприяння українських спортсменів на прикладі дискваліфікації фехтувальниці Ольги Харлан.

Вадим Гутцайт відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Заява депутатів

Українські парламентарі заявили, що підтримка спортсменів має бути започаткована "не на пафосних словах, а на справах". У "Європейській солідарності" вважають, що Вадим Гутцайт "самоусунувся" у питаннях захисту українського спорту.

Згідно з заявою депутатів, Україні потрібен такий міністр, який міг би займатися боротьбою з допуском російських спортсменів на міжнародні турніри. Представників решти фракцій закликали приєднатися до ініціативи "ЄС".

Заява "Європейської солідарності". Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko/

Раніше Вадим Гутцайт говорив, що хоче піти з посади міністра молоді та спорту. Він планує зайнятися виконанням функцій президента НОК.

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