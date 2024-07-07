Игроки Кривбасса рассказали о том, как проходят тренировки в клубе

Вернидуб назвал главный секрет тренировок Кривбасса — этого ждут все игроки
Нападающий криворожского "Кривбасса" Принс Аду поделился деталями и рассказал, как Юрий Вернидуб проводит тренировки. Также игрок признался, что является главным секретом тренера.
Об этом пишет Украинский футбол.
Тренировка Кривбасса
Ганский футболист Принс Аду рассказал, какие слова чаще всего говорит Вернидуб игрокам на тренировках криворожской команды.
"Пошли, давай, скорее", — признался футболист.
Кроме этого тренер прокомментировал недавнюю победу в контрольном матче на словенском сборе над румынским "Динамо" Бухарест — 2:0.
"Это уже второй наш спарринг на летнем собрании, раньше обыграли "Ингулец". Матч прошел нормально. Я дал возможность сыграть почти всем ребятам: кто-то по тайму, кто-то провел на поле 30 минут. Игрой доволен. Хорошо, что победили. Но есть много еще над чем работать", — поделился он.
Также он отметил, что для того, чтобы достичь лучших результатов, нужно двигаться вперед и всегда совершенствоваться.
"Собрание в Словении только началось. У "Кривбасса" все еще впереди, очень много работы. Не надо делать какой-то победившей эйфории. Надо продолжать двигаться вперед. Это собрание, всем трудно, будем работать, чтобы увидеть на поле ту игру, которую хотим от команды", — говорит тренер.
Известно, что в новом сезоне подопечные Юрия Вернидуба примут участие в розыгрыше Лиги Европы. Команда стартует в евро кубках со стадии третьего квалификационного раунда.
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