Игроки Кривбасса рассказали о том, как проходят тренировки в клубе

Юрий Вернидуб. Фото: Reuters

Нападающий криворожского "Кривбасса" Принс Аду поделился деталями и рассказал, как Юрий Вернидуб проводит тренировки. Также игрок признался, что является главным секретом тренера.

Об этом пишет Украинский футбол.

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Ганский футболист Принс Аду рассказал, какие слова чаще всего говорит Вернидуб игрокам на тренировках криворожской команды.

"Пошли, давай, скорее‎", — признался футболист.

Кроме этого тренер прокомментировал недавнюю победу в контрольном матче на словенском сборе над румынским "Динамо" Бухарест — 2:0.

"Это уже второй наш спарринг на летнем собрании, раньше обыграли "Ингулец". Матч прошел нормально. Я дал возможность сыграть почти всем ребятам: кто-то по тайму, кто-то провел на поле 30 минут. Игрой доволен. Хорошо, что победили. Но есть много еще над чем работать", — поделился он.

Также он отметил, что для того, чтобы достичь лучших результатов, нужно двигаться вперед и всегда совершенствоваться.

"Собрание в Словении только началось. У "Кривбасса" все еще впереди, очень много работы. Не надо делать какой-то победившей эйфории. Надо продолжать двигаться вперед. Это собрание, всем трудно, будем работать, чтобы увидеть на поле ту игру, которую хотим от команды", — говорит тренер.

Известно, что в новом сезоне подопечные Юрия Вернидуба примут участие в розыгрыше Лиги Европы. Команда стартует в евро кубках со стадии третьего квалификационного раунда.

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