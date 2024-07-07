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Вернидуб назвав головний секрет тренувань Кривбасу — на це чекають усі гравці

7 липня 2024 11:58
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Гравці Кривбасу розповіли про те, як проходять тренування в клубі
Юрій Вернидуб. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Нападник криворізького "Кривбасу" Прінс Аду поділився деталями та розповів, як Юрій Вернидуб проводить тренування. Також гравець зізнався, що є головним секретом тренера.

Про це пише Український футбол.

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Ганський футболіст Прінс Аду розповів, які слова найчастіше говорить Вернидуб гравцям на тренуваннях криворізької команди.

"Пішли, давай, швидше‎", – зізнався футболіст.

Крім цього тренер прокоментував нещодавню перемогу в контрольному матчі на словенських зборах над румунським "Динамо" Бухарест — 2:0.

"Це вже другий наш спаринг на літніх зборах, раніше обіграли "Інгулець". Матч пройшов нормально. Я дав можливість зіграти майже всім хлопцям: хтось по тайму, хтось провів на поле 30 хвилин. Грою задоволений. Добре, що перемогли. Але є багато ще над чим працювати", — поділився він.

Також він зазначив, що для того, аби досягти кращих результатів потрібно рухатись вперед і завжди удосконалюватись. 

"Збори в Словенії тільки розпочались. У "Кривбасу" все ще попереду, дуже багато праці. Не треба робити якоїсь ейфорії, що перемогли. Треба продовжувати рухатись вперед. Це збори, всім важко, будемо працювати, аби побачити на полі ту гру, яку хочемо від команди", — каже тренер.

Відомо, що у  новому сезоні підопічні Юрія Вернидуба візьмуть участь у розіграші Ліги Європи. Команда стартуватиме у єврокубках зі стадії третього кваліфікаційного раунду.

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спорт футбол Україна Юрій Вернидуб Кривбасс тренування

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