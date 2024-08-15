Вернидуб о вылете Кривбасса из Лиги Европы: сопернику больше повезло

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Кривбасс" уступил "Виктории" Пльзень со счетом 0:1. В первой игре в Кошице украинцы проиграли — 1:2.

После второго матча в эфире УПЛ ТВ прокомментировал игру главный тренер криворожан Юрий Вернидуб, слова которого приводит портал Новини.LIVE.

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Вернидуб признал силу соперника

Несмотря на признание силы соперника, Вернидуб отметил, что "Кривбасс" не сильно уступал чехам, а победителя матча определили ошибки и везение.

"Мы две игры проиграли: дома 2:1 и здесь 1:0. Немного грустно, но я должен признать, что "Виктория" — это очень хорошая и крепкая команда, которая имеет неплохой европейский опыт. Мы же только начинаем этот путь. Поэтому я думаю, что нам немного тяжелее было, но по игре мы ненамного уступали этому сопернику.

Единственное что отмечу, так это ошибки, что в первой игре два мяча… здесь также была неплохая игра в первом тайме, равная игра, как я могу сказать — и у нас были моменты и у них. Да и во втором тайме играли две команды одного уровня. Единственное, это то, что "Виктории" повезло немного больше, а нам не повезло. Надо с этим смириться. Набираться опыта и двигаться дальше", — сказал Вернидуб.

По словам тренера, "Кривбассу" не удалось сломать игру, потому что не удалось забить в первом тайме. Во втором же тайме были произведены замены, не усилившие команду.

"Не удалось сломать ход поединка, потому что не забили в первом тайме. Если бы забили, то может, был бы другой рисунок. Нам это было бы на руку и могли бы немного закрыться и ловить соперника на то, что лучше умеем — это на наши контратаки Но не забили, хотя и во втором тайме был момент неплохой, не смогли. Даже те ребята, которые вышли на замену, не усилили игру, если быть честным. Хотелось усиления, но его не было", — отметил тренер.

Вернидуб также признал, что долгие переезды мешают команде, но отказался называть их причиной поражения от "Виктории".

"Я думаю, что да, потому что много времени идет на это. Но мы сами выбрали этот путь и говорить что нам тяжело — это не то, что мне хочется. Все хорошо, будем восстанавливаться. Сейчас нам предстоит путь домой и нелегкая игра в Ровно, но мы к этому готовы и будем двигаться дальше.

Виноват ли вратарь Клищук в голе? Я не смотрел момент и не хочу кого-нибудь винить. Спокойно сядем, посмотрим, и тогда можно будет что-то говорить", — добавил специалист.

Также главный тренер "Кривбасса" высказался об испанском "Бетисе", с которым команда сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций.

"Где бы я ни работал тренером мне всюду попадаются такие соперники. Поэтому зависти у меня нет ни к кому. Когда в "Заре" работал, то РБ "Лейпциг", то "Фейеноорд", то "Легия" в свои лучшие времена.

"Бетис" — очень хороший и мощный соперник. Это испанская команда, у которой немного другой футбол, где контроль мяча и пас. Думаю, что будет интересная игра. Будем готовиться, а там посмотрим", — сказал Вернидуб.

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