Вернидуб про виліт Кривбасу з Ліги Європи: супернику більше пощастило

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Кривбас" поступився "Вікторії" Плзень з рахунком 0:1. У першій грі в Кошице українці програли — 1:2.

Після другого матчу в ефірі УПЛ ТБ прокоментував гру головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб, слова якого наводить портал Новини.LIVE.

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Вернидуб визнав силу суперника

Попри визнання сили суперника Вернидуб відзначив, що "Кривбас" не сильно поступався чехам, а переможця матчу визначили помилки та везіння.

"Ми дві гри програли: дома 2:1 і тут 1:0. Трошки сумно, але я маю визнати, що "Вікторія" — це дуже гарна та міцна команда, яка має непоганий європейський досвід. Ми ж тільки починаємо цей шлях. Тому я думаю, що нам трішки важче було, але за грою ми не набагато поступалися цьому супернику.

Єдине що відзначу, так це ті помилки, що в першій грі два м’ячі… тут також була непогана гра в першому таймі, рівна гра, як я можу сказати — і у нас були моменти та у них. Та й в другому таймі грали дві рівні команди. Єдине, це те, що "Вікторії" пощастило трішки більше, а нам не пощастило. Потрібно з цим змиритися. Набиратися досвіду та рухатись далі", — сказав Вернидуб.

За словами тренера, "Кривбасу" не вдалося зламати гру, бо не пощастило забити в першому таймі. У другому ж таймі були зроблені заміни, які не посилили команду.

"Не вдалося зламати хід поєдинку, бо не забили в першому таймі. Якби забили, то може був би інший малюнок. Нам це було б на руку і могли б десь трішки закритися і ловити суперника на те, що найкраще вміємо — це на наші контратаки. Але не забили, хоча й в другому таймі зразу був момент непоганий. Ми не забили й відразу йде відповідь, передача на дальню штангу і нам забили на 52-й хвилині. Думаю, що це зіграло велику роль. Потім вже ми хотіли, але не змогли. Навіть ті хлопці, які вийшли на заміну, не підсилили гру, якщо бути чесним. Хотілося підсилення, але його не було", — зазначив тренер.

Вернидуб також визнав, що довгі переїзди заважають команді, але він відмовився називати їх причиною поразки від "Вікторії".

"Я думаю, що так, бо багато часу йде на це. Але ми самі вибрали цей шлях і казати що нам тяжко — це не те що мені хочеться. Все добре, будемо відновлюватись. Зараз нас чекає шлях додому і нелегка гра в Рівному, але ми до цього готові й будемо рухатись далі.

Чи винен воротар Кліщук в гол? Я не дивився момент і не хочу когось звинувачувати. Спокійно сядемо, подивимось і тоді можна буде щось казати", — додав фахівець.

Також головний тренер "Кривбасу" висловився про іспанський "Бетіс", з яким команда зіграє у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

"Де б я не працював тренером мені всюди трапляються такі суперники. Тому заздрості у мене немає ні до кого. Коли в "Зорі" працював, то РБ "Лейпциг", то "Фейєноорд", то "Легія" у свої кращі часи.

"Бетіс" — дуже гарний та потужний суперник. Це іспанська команда, у якої трішки інший футбол, де контроль м’яча та паси. Думаю, що буде цікава гра. Будемо готуватися, а там подивимось", — сказав Вернидуб.

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