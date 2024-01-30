Вернидуб рассказал, что сделал бы с Путиным при личной встрече

Юрий Вернидуб в форме ВСУ. Фото: "Кривбасс"

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб с первых дней полномасштабного вторжения в Украину вернулся на родину и начал службу в ВСУ. Поэтому у него очень жесткая позиция в отношении к президенту России Владимиру Путину.

Это он подтвердил в интервью "Украинскому футболу".

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Вернидуб не даст шансов Путину

По словам Вернидуба, при встрече с Путиным ему оставалось бы лишь выстрелить президенту России в лоб.

"Я бы ни на секунду не задумался. Я бы застрелил эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет", — сказал Вернидуб.

Специалист считает, что агрессия России к Украине сидит глубже, чем Путин, которого видят на вершине айзберга. Виновными во всем является сама нация, которая живет в вакууме.

"Таких отморозков, как Путин, хватает, там вся нация отморожена. Эти люди живут в своем вакууме и им все по барабану. Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ, слава Украине!", — добавил Вернидуб.

Отметим, что в текущем сезоне Вернидуб привел "Кривбасс" к первому месту в УПЛ после первой половины сезона.

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