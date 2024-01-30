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Вернидуб розповів, що зробив би з Путіним під час особистої зустрічі

30 січня 2024 12:36
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Агабекян Карен
редактор
Вернидуб розповів, що зробив би з Путіним під час особистої зустрічі
Юрій Вернидуб у формі ЗСУ. Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну повернувся на батьківщину та розпочав службу в ЗСУ. Тому він має дуже жорстку позицію щодо президента Росії Володимира Путіна.

Це він підтвердив в інтерв'ю "Українському футболу".

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Юрій Вернідуб на тренерському містку. Фото: "Кривбас"

Вернидуб не дасть шансів Путіну

За словами Вернидуба, під час зустрічі з Путіним йому залишалося б лише вистрілити президентові Росії у чоло.

"Я б ні на секунду не задумався. Я б застрелив цю гниду з легкістю та великим задоволенням, але, гадаю, це не допоможе", — сказав Вернидуб.

Фахівець вважає, що агресія Росії до України сидить глибше за Путіна, якого бачать на вершині айсберга. Винними у всьому є сама нація, яка мешкає у вакуумі.

"Таких відморозків, як Путін, вистачає, там вся нація відморожена. Ці люди живуть у своєму вакуумі і їм все по барабану. Але українці сильніші і в будь-якому разі перемога буде за нами. Я вірю в наших хлопців і хочу ще раз їм подякувати. Слава ЗСУ, слава Україні!", — додав Вернидуб.

Зазначимо, що цього сезону Вернидуб привів "Кривбас" до першого місця в УПЛ після першої половини сезону.

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володимир путін
ЗСУ
футбол
Юрій Вернидуб
Кривбасс

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