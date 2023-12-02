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От Тайсона требуют почти полмиллиона долларов за избиение человека в самолете

2 декабря 2023 07:54
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Агабекян Карен
редактор
От Тайсона требуют почти полмиллиона долларов за избиение человека в самолете
Легенда бокса Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон станет ответчиком в суде. С него хотят получить солидную сумму.

Причиной этому стало избиение человека в самолете, сообщил New York Post.

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Само избиение произошло в апреле 2022 года. Как рассказывали люди из команды бывшего боксера, жертва очень вызывающе себя вела, провоцировала и бросила в Майка бутылку с водой.

На опубликованном год назад видео видно, как мужчина провоцирует Тайсона. Изначально боксер старался не реагировать на мужчину, но затем не сдержался.

Как сообщили адвокаты пострадавшего мужчины, он после избиения испытывает головные боли. К тому же, из-за своего попавшего на камеры поведения он потерял работу.

В случае, если Тайсон не выплатит компенсацию, то адвокаты пострадавшего угрожают иском.

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