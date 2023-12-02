Від Тайсона вимагають майже півмільйона доларів за побиття людини у літаку

Легенда боксу Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson

Легендарний колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон стане відповідачем у суді. З нього хочуть отримати солідну суму.

Причиною цього стало побиття людини у літаку, повідомив New York Post.

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Чоловік, якого побив 57-річний "Залізний Майк", вимагає стягнути з легенди спорту 450 тисяч доларів.

Саме побиття сталося у квітні 2022 року. Як розповідали люди з команди колишнього боксера, жертва дуже зухвало поводилася, провокувала і кинула в Майка пляшку з водою.

На опублікованому рік тому відео видно як чоловік провокує Тайсона. Спочатку боксер намагався не реагувати на чоловіка, але згодом не стримався.

Як повідомили адвокати постраждалого чоловіка, він після побиття страждає від головного болю. До того ж через свою поведінку, що потрапила на камери, він втратив роботу.

Якщо Тайсон не виплатить компенсацію, то адвокати постраждалогопогрожують позовом.

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