Видео трансляция благотворительного матча Ависпа Фукуока — Шахтер

Стадион перед матчем "Ависпа Фукуока" — "Шахтер". Фото: twitter.com/FCShakhtar

В Токио (Япония) донецкий "Шахтер" проводит благотворительный матч против "Ависпы Фукуоки". Матч идет в эти минуты.

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Благотворительный матч "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" ради благотворительного матча в Токио не вышел на каникулы как остальные команды УПЛ. Сразу после игры Лиги чемпионов с "Порту" подопечные Марино Пушича отправились в Японию.

Целью благотворительного матча является сбор средств на помощь Украине.

🧡 Сьогодні гравці «Шахтаря» вийдуть на поле у футболках із прізвищами японською мовою 🇯🇵



Благодійний матч «Авіспа Фукуока» – «Шахтар» розпочнеться о 12:00 (11:00 CET).#АвіспаФукуокаШахтар #Shakhtar #Україна #Японія pic.twitter.com/D74T0KnDWD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 18, 2023

Отметим, что за время пребывания в Токио игроки "Шахтера" знакомились с культурой Японии и встречались с украинской диаспорой, часть из которых переехала в страну восходящего солнца после российского вторжения.

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