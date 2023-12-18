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Видео трансляция благотворительного матча Ависпа Фукуока — Шахтер

18 декабря 2023 12:12
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Агабекян Карен
редактор
Видео трансляция благотворительного матча Ависпа Фукуока — Шахтер
Стадион перед матчем "Ависпа Фукуока" — "Шахтер". Фото: twitter.com/FCShakhtar
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Токио (Япония) донецкий "Шахтер" проводит благотворительный матч против "Ависпы Фукуоки". Матч идет в эти минуты.

Видео трансляция доступна на портале Новини.LIVE в этой новости.

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Благотворительный матч "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" ради благотворительного матча в Токио не вышел на каникулы как остальные команды УПЛ. Сразу после игры Лиги чемпионов с "Порту" подопечные Марино Пушича отправились в Японию.

Целью благотворительного матча является сбор средств на помощь Украине.

Отметим, что за время пребывания в Токио игроки "Шахтера" знакомились с культурой Японии и встречались с украинской диаспорой, часть из которых переехала в страну восходящего солнца после российского вторжения.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

"Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

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Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал".

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