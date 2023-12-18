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Відео трансляція благодійного матчу Авіспа Фукуока — Шахтар

18 грудня 2023 12:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відео трансляція благодійного матчу Авіспа Фукуока — Шахтар
Стадіон перед матчем "Авіспа Фукуока" — "Шахтар". Фото: twitter.com/FCShakhtar
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Токіо (Японія) донецький "Шахтар" проводить благодійний матч проти "Авіспи Фукуокі". Матч іде у ці хвилини.

Відео трансляція доступна на порталі Новини.LIVE у цій новині.

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Донецький "Шахтар" заради благодійного матчу в Токіо не вийшов на канікули, як інші команди УПЛ. Одразу після гри Ліги чемпіонів із "Порту" підопічні Маріно Пушича вирушили до Японії.

Метою благодійного матчу є збирання коштів на допомогу Україні.

Зазначимо, що за час перебування в Токіо гравці "Шахтаря" знайомилися з культурою Японії та зустрічалися з українською діаспорою, частина з якої переїхала в Японію після російського вторгнення.

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