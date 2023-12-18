Відео трансляція благодійного матчу Авіспа Фукуока — Шахтар

Стадіон перед матчем "Авіспа Фукуока" — "Шахтар". Фото: twitter.com/FCShakhtar

У Токіо (Японія) донецький "Шахтар" проводить благодійний матч проти "Авіспи Фукуокі". Матч іде у ці хвилини.

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Донецький "Шахтар" заради благодійного матчу в Токіо не вийшов на канікули, як інші команди УПЛ. Одразу після гри Ліги чемпіонів із "Порту" підопічні Маріно Пушича вирушили до Японії.

Метою благодійного матчу є збирання коштів на допомогу Україні.

🧡 Сьогодні гравці «Шахтаря» вийдуть на поле у футболках із прізвищами японською мовою 🇯🇵



Благодійний матч «Авіспа Фукуока» – «Шахтар» розпочнеться о 12:00 (11:00 CET). #АвіспаФукуокаШахтар #Shakhtar #Україна #Японія pic.twitter.com/D74T0KnDWD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 18, 2023

Зазначимо, що за час перебування в Токіо гравці "Шахтаря" знайомилися з культурою Японії та зустрічалися з українською діаспорою, частина з якої переїхала в Японію після російського вторгнення.

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