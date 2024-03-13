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Известные блогеры стали новыми амбассадорами сборной Украины

13 марта 2024 21:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Известные блогеры стали новыми амбассадорами сборной Украины
Андрей Шевченко и Михаил Лебига. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская Ассоциация футбола представила двух новых послов Национальной сборной Украины. Представителями главной команды страны стали известные блоггеры Михаил Лебига и Николай Зырянов.

Об этом написали в официальных соцсетях УАФ, передает Новини.LIVE.

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Представил новых послов лично президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко. Цель — собрать средства на протезы.

"Встречай новых послов сборной — известных блогеров Мишу Лебигу и Николая Зырянова. Наша цель — вместе с ребятами собрать 3 000 000 грн на спортивное протезирование для украинских ветеранов", — написали на канале УАФ.

Поддержать Superhumans

Также на сайте ассоциации написали, что вместе с Superhumans и национальной командой объявляется большой сбор спортивных протезов для ветеранов войны с оккупантами.

"Давайте вместе поможем суперам вернуться к активной жизни, заниматься спортом и даже снова сыграть в футбол. Поможем тем, кто еще вчера ценой здоровья защищал Украину от российского нашествия", — говорится в сообщении.

Присоединиться можно по ссылке.

"Каждый донат и шаг важны!" — уверяют в УАФ.

Напомним, что сегодня сборная Украины отправилась на сбор в Испанию, где команда будет готовиться к матчам плей-офф Евро-2024.

21 и 26 марта команда Реброва проведет два поединка в боснийском городе Зеница и польском Вроцлаве.

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УАФ
Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Евро-2024

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