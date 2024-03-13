Известные блогеры стали новыми амбассадорами сборной Украины
Украинская Ассоциация футбола представила двух новых послов Национальной сборной Украины. Представителями главной команды страны стали известные блоггеры Михаил Лебига и Николай Зырянов.
Об этом написали в официальных соцсетях УАФ, передает Новини.LIVE.
Представил новых послов лично президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко. Цель — собрать средства на протезы.
"Встречай новых послов сборной — известных блогеров Мишу Лебигу и Николая Зырянова. Наша цель — вместе с ребятами собрать 3 000 000 грн на спортивное протезирование для украинских ветеранов", — написали на канале УАФ.
Поддержать Superhumans
Также на сайте ассоциации написали, что вместе с Superhumans и национальной командой объявляется большой сбор спортивных протезов для ветеранов войны с оккупантами.
"Давайте вместе поможем суперам вернуться к активной жизни, заниматься спортом и даже снова сыграть в футбол. Поможем тем, кто еще вчера ценой здоровья защищал Украину от российского нашествия", — говорится в сообщении.
Присоединиться можно по ссылке.
"Каждый донат и шаг важны!" — уверяют в УАФ.
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