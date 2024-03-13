Відомі блогери стали новими амбасадорами збірної України

Андрій Шевченко та Михайло Лебіга. Фото: УАФ

Українська Асоціація футболу представила двох нових амбасадорів Національної збірної України. Представниками головної команди країни стали відомі блогери Михайло Лебіга та Микола Зирянов.

Про це написали в офіційних соцмережах УАФ, передає Новини.LIVE.

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"Зустрічай нових амбасадорів збірної — відомих блогерів Мішу Лебігу та Миколу Зирянова. Наша ціль — разом з хлопцями зібрати 3 000 000 грн на спортивне протезування для українських ветеранів", — написали на каналі УАФ.

Підтримати Superhumans

Також на сайті асоціації написали, що разом із Superhumans та національною командою оголошується великий збір на спортивні протези для ветеранів війни з окупантами.

"Давайте разом допоможемо суперам повернутися до активного життя, займатися спортом та навіть знову зіграти у футбол. Допоможемо тим, хто ще вчора ціною власного здоров'я захищав Україну від російської навали", — йдеться у повідомленні.

Долучитись можна за посиланням.

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