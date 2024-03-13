Відомі блогери стали новими амбасадорами збірної України
Українська Асоціація футболу представила двох нових амбасадорів Національної збірної України. Представниками головної команди країни стали відомі блогери Михайло Лебіга та Микола Зирянов.
Про це написали в офіційних соцмережах УАФ, передає Новини.LIVE.
Представив нових послів особисто президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко. Мета — зібрати кошти на протези.
"Зустрічай нових амбасадорів збірної — відомих блогерів Мішу Лебігу та Миколу Зирянова. Наша ціль — разом з хлопцями зібрати 3 000 000 грн на спортивне протезування для українських ветеранів", — написали на каналі УАФ.
Підтримати Superhumans
Також на сайті асоціації написали, що разом із Superhumans та національною командою оголошується великий збір на спортивні протези для ветеранів війни з окупантами.
"Давайте разом допоможемо суперам повернутися до активного життя, займатися спортом та навіть знову зіграти у футбол. Допоможемо тим, хто ще вчора ціною власного здоров'я захищав Україну від російської навали", — йдеться у повідомленні.
Долучитись можна за посиланням.
"Кожний донат і крок важливі!" — запевняють в УАФ.
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