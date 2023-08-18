Кевин Джонсон с Марком Петровским. Фото: Google

Скандальный американский спортсмен Кевин Джонсон продолжает работать на российскую пропаганду. Он позволил себе поступок, который порадовал всех российских болельщиков этого боксера.

Джонсон появился на традиционном мероприятии в футболке с изображением главы Кремля, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кевин Джонсон одел на взвешивание перед боем со своим следующим соперником футболку со скандальным принтом. На ней был изображен президент России Владимир Путин. Этот поступок Джонсона вызвал восторг среди людей, которые собрались на этом мероприятии.

Джонсон на церемонии взвешивания. Фото: Google

Кто такой Кевин Джонсон?

Американский боксер по прозвищу "Кингпин" считался хорошим спортсменом, которому все время что-то мешало добиться прогресса в карьере. Он выступал в тяжелом весе и в 2009 году был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Он выходил на ринг с такими соперниками, как Дерек Чисора, Энди Руис, Виталий Кличко, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Сейчас Джонсону 43 года. В апреле этого года боксер провел в Москве выставочный бой с Вячеславом Дациком, а после победе попросил предоставить ему российское гражданство. В ближайшее время Кевин Джонсон будет противостоять Марку Петровскому.

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