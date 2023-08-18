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Известный боксер надел футболку с портретом Путина на престижное мероприятие

18 августа 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный боксер надел футболку с портретом Путина на престижное мероприятие
Кевин Джонсон с Марком Петровским. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Скандальный американский спортсмен Кевин Джонсон продолжает работать на российскую пропаганду. Он позволил себе поступок, который порадовал всех российских болельщиков этого боксера

Джонсон появился на традиционном мероприятии в футболке с изображением главы Кремля, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Кевин Джонсон одел на взвешивание перед боем со своим следующим соперником футболку со скандальным принтом. На ней был изображен президент России Владимир Путин. Этот поступок Джонсона вызвал восторг среди людей, которые собрались на этом мероприятии. 

Кевин Джонсон
Джонсон на церемонии взвешивания. Фото: Google

Кто такой Кевин Джонсон? 

Американский боксер по прозвищу "Кингпин" считался хорошим спортсменом, которому все время что-то мешало добиться прогресса в карьере. Он выступал в тяжелом весе и в 2009 году был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Он выходил на ринг с такими соперниками, как Дерек Чисора, Энди Руис, Виталий Кличко, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. 

Сейчас Джонсону 43 года. В апреле этого года боксер провел в Москве выставочный бой с Вячеславом Дациком, а после победе попросил предоставить ему российское гражданство. В ближайшее время Кевин Джонсон будет противостоять Марку Петровскому. 

Напомним, появилось видео драки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса. 

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