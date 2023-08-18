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Відомий боксер надягнув футболку з портретом Путіна на престижний захід

18 серпня 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий боксер надягнув футболку з портретом Путіна на престижний захід
Кевін Джонсон із Марком Петровським. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Скандальний американський спортсмен Кевін Джонсон продовжує працювати на російську пропаганду. Він дозволив собі вчинок, який порадував усіх російських уболівальників цього боксера.

Джонсон з'явився на традиційному заході у футболці із зображенням глави Кремля, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кевін Джонсон одягнув на зважування перед боєм зі своїм наступним суперником футболку зі скандальним принтом. На ній було зображено президента Росії Володимира Путіна. Цей вчинок Джонсона викликав захоплення серед людей, які зібралися на цьому заході.

Кевін Джонсон
Джонсон на церемонії зважування. Фото: Google

Хто такий Кевін Джонсон?

Американський боксер на прізвисько "Кінгпін" вважався хорошим спортсменом, якому весь час щось заважало досягти прогресу в кар'єрі. Він виступав у важкій вазі та у 2009 році був претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC. Він виходив на ринг із такими суперниками, як Дерек Чісора, Енді Руїс, Віталій Кличко, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі.

Нині Джонсону 43 роки. У квітні цього року боксер провів у Москві виставковий бій із В'ячеславом Дациком, а після перемоги попросив надати йому російське громадянство. Найближчим часом Кевін Джонсон протистоятиме Марку Петровському.

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