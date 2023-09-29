Известный футболист хочет покончить с собой: француз стоит на краю моста
В Ницце разыгралась настоящая трагедия. Бывший полузащитник олимпийской сборной Франции Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.
Игрок "Ниццы" стоит на краю виадука и заявляет, что хочет прыгнуть вниз, сообщает RMC Sport.
Из Франции поступила тревожная новость. 22-летний футболист местной "Ниццы" решился на отчаянный шаг. Алексис Бека-Бека стал на краю городского виадука и заявил, что намерен прыгнуть вниз.
Что происходит с Бека-Бека
Высота виадука Маньян составляет сто метров. В случае прыжка вниз у игрока практически не будет шансов выжить. На месте происшествия уже работают представители правоохранительных и спасательных служб, включая психологов.
Утверждается, что на такой шаг Артур Бека-Бека решился из-за расставания со своей девушкой. Ее уже вызвали на виадук, чтобы она помогла вразумить спортсмена. Футболист "Ниццы" в этот момент продолжает стоять над пропастью.
Артур Бека-Бека является воспитанником французского" Кана". С 2021 по 2022 год он выступал за московский "Локомотив".
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