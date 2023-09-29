Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный футболист хочет покончить с собой: француз стоит на краю моста arrow

Известный футболист хочет покончить с собой: француз стоит на краю моста

29 сентября 2023 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный футболист хочет покончить с собой: француз стоит на краю моста
Артур Бека-Бека в матче за "Ниццу". Фото: instagram.com/a.beka_beka/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Ницце разыгралась настоящая трагедия. Бывший полузащитник олимпийской сборной Франции Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством. 

Игрок "Ниццы" стоит на краю виадука и заявляет, что хочет прыгнуть вниз, сообщает RMC Sport

Читайте также:

Из Франции поступила тревожная новость. 22-летний футболист местной "Ниццы" решился на отчаянный шаг. Алексис Бека-Бека стал на краю городского виадука и заявил, что намерен прыгнуть вниз. 

Что происходит с Бека-Бека 

Высота виадука Маньян составляет сто метров. В случае прыжка вниз у игрока практически не будет шансов выжить. На месте происшествия уже работают представители правоохранительных и спасательных служб, включая психологов. 

Артур Бека-Бека
Артур Бека-Бека на тренировке. Фото: instagram.com/a.beka_beka/

Утверждается, что на такой шаг Артур Бека-Бека решился из-за расставания со своей девушкой. Ее уже вызвали на виадук, чтобы она помогла вразумить спортсмена. Футболист "Ниццы" в этот момент продолжает стоять над пропастью. 

Артур Бека-Бека является воспитанником французского" Кана". С 2021 по 2022 год он выступал за московский "Локомотив". 

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу. 

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию. 

"У Трубина нет такого качества": тренер "Бенфики" оценил игру украинца

Ломаченко рассказал, как произошел перелом в его духовном развитии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз