Известный футболист хочет покончить с собой: француз стоит на краю моста

Артур Бека-Бека в матче за "Ниццу". Фото: instagram.com/a.beka_beka/

В Ницце разыгралась настоящая трагедия. Бывший полузащитник олимпийской сборной Франции Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством.

Игрок "Ниццы" стоит на краю виадука и заявляет, что хочет прыгнуть вниз, сообщает RMC Sport.

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Из Франции поступила тревожная новость. 22-летний футболист местной "Ниццы" решился на отчаянный шаг. Алексис Бека-Бека стал на краю городского виадука и заявил, что намерен прыгнуть вниз.

Что происходит с Бека-Бека

Высота виадука Маньян составляет сто метров. В случае прыжка вниз у игрока практически не будет шансов выжить. На месте происшествия уже работают представители правоохранительных и спасательных служб, включая психологов.

Артур Бека-Бека на тренировке. Фото: instagram.com/a.beka_beka/

Утверждается, что на такой шаг Артур Бека-Бека решился из-за расставания со своей девушкой. Ее уже вызвали на виадук, чтобы она помогла вразумить спортсмена. Футболист "Ниццы" в этот момент продолжает стоять над пропастью.

Артур Бека-Бека является воспитанником французского" Кана". С 2021 по 2022 год он выступал за московский "Локомотив".

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