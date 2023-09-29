Відомий футболіст хоче накласти на себе руки: француз стоїть на краю мосту
У Ніцці розігралася справжня трагедія. Колишній півзахисник олімпійської збірної Франції Алексіс Бека-Бека загрожує накласти на себе руки.
Гравець "Ніцци" стоїть на краю віадука і заявляє, що хоче стрибнути вниз, повідомляє RMC Sport.
Із Франції надійшла тривожна новина. 22-річний футболіст місцевої "Ніцци" наважився на відчайдушний крок. Алексіс Бека-Бека став на краю міського віадука та заявив, що має намір стрибнути вниз.
Що відбувається з Бека-Бека
Висота віадука Маньян становить 100 метрів. У разі стрибка вниз гравець практично не матиме шансів вижити. На місці події вже працюють представники правоохоронних та рятувальних служб, включаючи психологів.
Стверджується, що на такий крок Артур Бека-Бека наважився через розлучення зі своєю дівчиною. Її вже викликали на віадук, щоб вона допомогла напоумити спортсмена. Футболіст "Ніцци" у цей момент продовжує стояти над прірвою.
Артур Бека-Бека є вихованцем французького "Кана". З 2021 до 2022 року він виступав за московський "Локомотив".
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