Известно, как в футболе будут наказывать вратарей за задержку времени

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: УАФ

В футболе могут ужесточить наказание для вратаря за задержку мяча. Имеются ввиду случаи, когда голкиперы передерживают "круглого" в руках.

Об этом сообщил портал ESPN со ссылкой на организацию IFAB, которая занимается вопросами изменения правил в футболе.

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По информации источника, IFAB сейчас работает над протоколом, которое ограничивает время владения мячом вратарей.

На текущий момент есть правило, что вратарь не может держать мяч более шести секунд, но за его нарушение арбитры не наказывают.

В IFAB предлагают увеличить для голкипера время удерживания мяча до 8 секунд. За нарушение вратарей хотят наказывать угловым или аутом для соперника.

Нововведение хотят опробовать в сезоне 2024/2025 гг. в низших или юношеских лигах. Если правила одобрят, то они будут работать с сезона 2026/2027 гг.

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