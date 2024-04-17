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Відомо, як у футболі каратимуть воротарів за затримку часу

17 квітня 2024 18:45
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, як у футболі каратимуть воротарів за затримку часу
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У футболі можуть посилити покарання для воротаря за затримку м'яча. Йдеться про випадки, коли голкіпери перетримують "круглого" в руках.

Про це повідомив портал ESPN з посиланням на організацію IFAB, яка опікується питаннями зміни правил у футболі.

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За інформацією джерела, IFAB зараз працює над протоколом, який обмежує час володіння м'ячем воротарів.

На цю мить є правило, що воротар не може тримати м'яч понад шість секунд, але за його порушення арбітри не карають.

У IFAB пропонують збільшити для голкіпера час утримання м'яча до 8 секунд. За порушення воротарів хочуть карати кутовим чи аутом для суперника.

Нововведення планують випробувати у сезоні 2024/2025 рр. у нижчих чи юнацьких лігах. Якщо правила схвалять, то вони працюватимуть із сезону 2026/2027 рр.

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