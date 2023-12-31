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Известно, какую зарплату Ювентус предложил Судакову

31 декабря 2023 13:26
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Агабекян Карен
редактор
Известно, какую зарплату Ювентус предложил Судакову
Георгий Судаков на разминке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринский "Ювентус" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере украинского центрального полузащитника Георгия Судакова. У итальянцев уже готово личное предложение футболисту.

Зарплата украинца будет менее 2 млн евро, сообщило Bianconeri Zone со ссылкой на Tuttosport.

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Сколько "Ювентус" готов платить Судакову

По информации источника, "Ювентус" готов платить Судакову каждый сезон зарплату в размере 1,7 млн евро.

По меркам итальянского футбола зарплата адекватная, но если у туринцев появятся конкуренты из чемпионата Англии, то они легко предложат в два-три раза больше. Вероятно, поэтому "Ювентус" спешит с трансфером.

Отметим, что туринцы хотят заплатить за переход украинского футболиста 35 млн евро. "Шахтер" же ожидает увидеть в предложении 45 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник в 18 матчах забил три гола и отдал один ассист. В Италии на Георгия претендует "Наполи", в Испании "Барселона", а в Англии "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в Харькове российские ракеты обстреляли гостиницу владельца ФК "Металлист".

"Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе победил с феноменальным отрывом.

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