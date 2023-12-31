Известно, какую зарплату Ювентус предложил Судакову

Георгий Судаков на разминке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Туринский "Ювентус" ведет переговоры с "Шахтером" о трансфере украинского центрального полузащитника Георгия Судакова. У итальянцев уже готово личное предложение футболисту.

Зарплата украинца будет менее 2 млн евро, сообщило Bianconeri Zone со ссылкой на Tuttosport.

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По информации источника, "Ювентус" готов платить Судакову каждый сезон зарплату в размере 1,7 млн евро.

По меркам итальянского футбола зарплата адекватная, но если у туринцев появятся конкуренты из чемпионата Англии, то они легко предложат в два-три раза больше. Вероятно, поэтому "Ювентус" спешит с трансфером.

Отметим, что туринцы хотят заплатить за переход украинского футболиста 35 млн евро. "Шахтер" же ожидает увидеть в предложении 45 млн евро.

В текущем сезоне полузащитник в 18 матчах забил три гола и отдал один ассист. В Италии на Георгия претендует "Наполи", в Испании "Барселона", а в Англии "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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