Відомо, яку зарплатню Ювентус запропонував Судакову
Туринський "Ювентус" веде переговори з "Шахтарем" про трансфер українського центрального півзахисника Георгія Судакова. У італійців уже готова особиста пропозиція футболісту.
Зарплата українця буде менше 2 млн євро, повідомило Bianconeri Zone з посиланням на Tuttosport.
Скільки "Ювентус" готовий платити Судакову
За інформацією джерела, "Ювентус" готовий платити Судакову щосезону зарплату в розмірі 1,7 млн євро.
За мірками італійського футболу, зарплата адекватна, але якщо у туринців з'являться конкуренти з чемпіонату Англії, то вони легко запропонують у два-три рази більше. Ймовірно тому "Ювентус" поспішає з трансфером.
Зазначимо, що туринці хочуть заплатити за перехід українського футболіста 35 млн євро. "Шахтар" очікує побачити в пропозиції 45 млн євро.
Цього сезону півзахисник у 18 матчах забив три голи і віддав один асист. В Італії на Георгія претендує "Наполі", в Іспанії "Барселона", а в Англії "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
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