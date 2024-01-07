Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за их бой

Энтони Джошуа проведет бой с Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

В Саудовской Аравии пройдет поединок между бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа и бойцом MMA Фрэнсисом Нганну. Местные шейхи щедро вознаградят обоих боксеров.

В сравнении с последними поединками гонорары обоих боксеров вырастут, сообщил портал "Вринге" со ссылкой на Forbes.

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Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/francisngannou

Сколько получат боксеры

Ведомства, ответственные за развлечения в Саудовской Аравии готовят на поединок Джошуа и Нганну минимум 70 млн долларов.

В сравнении с боем против Фьюри гонорар Фрэнсиса поднимется в два раза и составит 20 млн долларов.

Соответственно, Джошуа заработает за бой 50 млн долларов. После двух поражений Энтони от Александра Усика такой большой гонорар британец мог получить либо за бой с Уайлдером, либо с Нганну в Саудовской Аравии.

Отметим, что Нганну в бою с Фьюри проиграл решением судей. Джошуа после Усика выиграл три боя. В крайнем поединке он досрочно победил Отто Валлина.

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