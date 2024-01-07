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Відомо, скільки зароблять Джошуа та Нганну за їхній бій

7 січня 2024 18:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Відомо, скільки зароблять Джошуа та Нганну за їхній бій
Ентоні Джошуа проведе бій із Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії пройде поєдинок між колишнім чемпіоном світу з боксу Ентоні Джошуа та бійцем MMA Френсісом Нганну. Місцеві шейхи щедро винагородять обох боксерів.

У порівнянні з останніми поєдинками гонорари обох боксерів зростуть, повідомив портал "Врінг" з посиланням на Forbes.

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Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/francisngannou

Скільки отримають боксери

Відомства, відповідальні за розваги в Саудівській Аравії, готують на поєдинок Джошуа і Нганну мінімум 70 млн доларів.

У порівнянні з боєм проти Ф'юрі гонорар Френсіса підніметься вдвічі та становитиме 20 млн доларів.

Відповідно, Джошуа заробить за бій 50 млн доларів. Після двох поразок Ентоні від Олександра Усика такий великий гонорар британець міг отримати або за бій з Уайлдером або з Нганну в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що Нганну у бою з Ф'юрі програв рішенням суддів. Джошуа після Усика виграв три бої. У крайньому поєдинку він достроково переміг Отто Валліна.

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