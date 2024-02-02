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Воспитанник Манчестер Юнайтед сможет играть за сборную Украины

2 февраля 2024 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Воспитанник Манчестер Юнайтед сможет играть за сборную Украины
Зак Бауманн в академии "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/eliteperformanceacademy_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Центральный полузащитник одной из юношеских команд "Манчестер Юнайтед" Закери Бауманн может стать футболистом сборной Украины. Он заинтересован в том, чтобы надеть сине-желтую футболку. 

Бауманн может получить вызов в юношескую сборную Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Владимира Зверова. 

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Закери Бауманн родился и вырос в Великобритании. У него есть украинский и английский паспорта, поскольку родители игрока родом из Коломыи. Юный полузащитник является футболистом "Манчестер Юнайтед" и занимается в академии клуба. 

Закери Бауманн
Бауманн в офисе "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/eliteperformanceacademy_/ 

Перспективы англичанина в сборной Украины 

Не исключено, что в ближайшем будущем Закери Бауманн получит вызов в национальную команду. Речь идет о сборной Украины U-17. Главный тренер "сине-желтых" Владимир Езерский заявил, что сам юноша и его семья поддерживают историческую родину, а футболист хочет выступать именно за украинскую сборную. 

Согласно оценке экспертов, Закери Бауманн обладает развитым футбольным интеллектом, хорошей техникой и отлично работает с мячом. Недавно он уже забил дебютный мяч за "Манчестер Юнайтед" U-18. Учитывая желание 17-летнего полузащитника выступать за Украину, он сможет усилить состав этой команды. 

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