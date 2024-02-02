Воспитанник Манчестер Юнайтед сможет играть за сборную Украины
Центральный полузащитник одной из юношеских команд "Манчестер Юнайтед" Закери Бауманн может стать футболистом сборной Украины. Он заинтересован в том, чтобы надеть сине-желтую футболку.
Бауманн может получить вызов в юношескую сборную Украины, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.
Закери Бауманн родился и вырос в Великобритании. У него есть украинский и английский паспорта, поскольку родители игрока родом из Коломыи. Юный полузащитник является футболистом "Манчестер Юнайтед" и занимается в академии клуба.
Перспективы англичанина в сборной Украины
Не исключено, что в ближайшем будущем Закери Бауманн получит вызов в национальную команду. Речь идет о сборной Украины U-17. Главный тренер "сине-желтых" Владимир Езерский заявил, что сам юноша и его семья поддерживают историческую родину, а футболист хочет выступать именно за украинскую сборную.
Согласно оценке экспертов, Закери Бауманн обладает развитым футбольным интеллектом, хорошей техникой и отлично работает с мячом. Недавно он уже забил дебютный мяч за "Манчестер Юнайтед" U-18. Учитывая желание 17-летнего полузащитника выступать за Украину, он сможет усилить состав этой команды.
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