Арсенал хочет оформить трансфер скандальной звезды Манчестер Юнайтед
Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заинтересовал лондонский "Арсенал". Футболист может сменить клуб в конце нынешнего сезона.
Причиной ухода игрока из "МЮ" стал скандал с посещением вечеринки, сообщает Football Insider.
Маркус Рэшфорд оказался в эпицентре скандала после того, как посетил вечеринку в ночном клубе. Это произошло тогда, когда 26-летний футболист отпросился с тренировки "Манчестер Юнайтед". Форвард заявил, что болен и хочет побыть дома.
В итоге он провел всю ночь в клубе, пел караоке, употреблял спиртные напитки, а на утро заснул на диване полностью одетым. Журналисты сообщили детали этого инцидента, после чего "МЮ" оштрафовал игрока на 764 тысячи евро. Это двухнедельная зарплата Рэшфорда.
Последствия поступка игрока
Несмотря на то, что форвард заплатил штраф, его поведение рассердило других игроков "Манчестер Юнайтед". Они попросили руководство клуба наказать Маркуса более серьезно.
Конфликт в команде может привести к тому, что "красные дьяволы" продадут Рэшфорда уже этим летом, хотя его контракт с клубом действует до 2028 года. Футболиста хочет подписать лондонский "Арсенал", который уже готовит предложение по трансферу футболиста.
В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провел за "МЮ" 27 поединков во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
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