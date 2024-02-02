Арсенал хочет оформить трансфер скандальной звезды Манчестер Юнайтед

Футболисты "МЮ" празднуют победу. Фото: REUTERS/Carl Recine

Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заинтересовал лондонский "Арсенал". Футболист может сменить клуб в конце нынешнего сезона.

Причиной ухода игрока из "МЮ" стал скандал с посещением вечеринки, сообщает Football Insider.

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Маркус Рэшфорд оказался в эпицентре скандала после того, как посетил вечеринку в ночном клубе. Это произошло тогда, когда 26-летний футболист отпросился с тренировки "Манчестер Юнайтед". Форвард заявил, что болен и хочет побыть дома.

В итоге он провел всю ночь в клубе, пел караоке, употреблял спиртные напитки, а на утро заснул на диване полностью одетым. Журналисты сообщили детали этого инцидента, после чего "МЮ" оштрафовал игрока на 764 тысячи евро. Это двухнедельная зарплата Рэшфорда.

Маркус Рэшфорд во время тренировки. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Последствия поступка игрока

Несмотря на то, что форвард заплатил штраф, его поведение рассердило других игроков "Манчестер Юнайтед". Они попросили руководство клуба наказать Маркуса более серьезно.

Конфликт в команде может привести к тому, что "красные дьяволы" продадут Рэшфорда уже этим летом, хотя его контракт с клубом действует до 2028 года. Футболиста хочет подписать лондонский "Арсенал", который уже готовит предложение по трансферу футболиста.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провел за "МЮ" 27 поединков во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

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