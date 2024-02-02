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Арсенал хоче оформити трансфер скандальної зірки Манчестер Юнайтед

2 лютого 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал хоче оформити трансфер скандальної зірки Манчестер Юнайтед
Футболісти "МЮ" святкують перемогу Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд зацікавив лондонський "Арсенал". Футболіст може змінити клуб наприкінці цього сезону.

Причиною відходу гравця з "МЮ" став скандал із відвідуванням вечірки, повідомляє Football Insider.

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Маркус Решфорд опинився в епіцентрі скандалу після того, як відвідав вечірку у нічному клубі. Це сталося тоді, коли 26-річний футболіст відпросився із тренування "Манчестер Юнайтед". Форвард заявив, що хворий і хоче побути вдома.

Внаслыдок чого він провів усю ніч у клубі, співав караоке, вживав спиртні напої, а на ранок заснув на дивані повністю одягненим. Журналісти повідомили деталі цього інциденту, після чого "МЮ" оштрафував гравця на 764 тисяч євро. Це двотижнева зарплата Решфорда.

Маркус Рашфорд
Маркус Решфорд під час тренування. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Наслідки вчинку гравця

Попри те, що форвард заплатив штраф, його поведінка розлютила інших гравців "Манчестер Юнайтед". Вони попросили керівництво клубу покарати Маркуса більш суворо.

Конфлікт у команді може призвести до того, що "червоні дияволи" продадуть Решфорда вже цього літа, хоча його контракт із клубом чинний до 2028 року. Футболіста хоче підписати лондонський "Арсенал", який уже готує пропозицію щодо трансферу футболіста.

У сезоні-2023/2024 Маркус Решфорд провів за "МЮ" 27 поєдинків у всіх турнірах. Він забив п'ять м'ячів та зробив шість результативних передач.

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Маркус Рашфорд

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