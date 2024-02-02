Вихованець Манчестер Юнайтед зможе грати за збірну України

Зак Бауманн в академії Манчестер Юнайтед. Фото: instagram.com/eliteperformanceacademy_/

Центральний півзахисник однієї з юнацьких команд "Манчестер Юнайтед" Закері Бауманн може стати футболістом збірної України. Він зацікавлений у тому, щоб одягнути синьо-жовту футболку.

Бауманн може отримати виклик в юнацьку збірну України, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

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Закері Бауманн народився і виріс у Великій Британії. Він має український та англійський паспорти, оскільки батьки гравця родом з Коломиї. Юний півзахисник є футболістом "Манчестер Юнайтед" та займається в академії клубу.

Бауманн в офісі "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/eliteperformanceacademy_/

Перспективи англійця у збірній України

Не виключено, що в найближчому майбутньому Закері Бауманн отримає виклик до національної команди. Йдеться про збірну України U-17. Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Єзерський заявив, що сам юнак та його родина підтримують історичну батьківщину, а футболіст хоче виступати саме за українську збірну.

Згідно з оцінкою експертів, Закері Бауманн має розвинений футбольний інтелект, хорошу техніку і відмінно працює з м'ячем. Нещодавно він уже забив дебютний м'яч за "Манчестер Юнайтед" U-18. З огляду на бажання 17-річного півзахисника виступати за Україну він зможе посилити склад цієї команди.

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