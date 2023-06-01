Он не говорит конкретно о войне: Федецкий раскритиковал Ломаченко

Федецкий жестко высказался о Ломаченко и Тимощуке. Фото: Twitter/What's on the Social

Артем Федецкий дал откровенное интервью в котором высказал свое мнение по поводу боксера Василия Ломаченко . Также игрок сборной Украины поставил свою оценку экспартеру по "Шахтеру" Анатолию Тимощуку, который после начала полномасштабного вторжения РФ остался работать в "Зените".

Как к Тимощуку относился Федецкий до 24 февраля и что изменилось в материале Новини.LIVE.

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О поражении Ломаченко Артем высказался жестко, считает Василия изменником из-за комментариев в поддержку русской церкви, пропагандирующей убийства украинцев.

Lomachenko Says He Scored Haney Fight 8-4 In His Favor After Watching Replay https://t.co/nogYs3dgnQ pic.twitter.com/AjJtMBMn5k — BoxingScene.com (@boxingscene) May 31, 2023

"Говорят, что Ломаченко засудили. Да мне все равно на него. Выиграл ли он, просто стыдно, как этот человек еще имеет совесть перевязывать себя флагом Украины. Он не говорит конкретно о войне. Сейчас за него невозможно болеть. Сами видите, какая там вата в голове? Я поеду, буду помогать ортодоксальной церкви? Что тот московский патриархат?", — говорит Федецкий.

Любит бабки, продал свою страну

Также Федецкий прошелся по своему бывшему партнеру по национальной сборной Украины Анатолию Тимощуку, которого он знает с детства.

"А что по нему не видно? Любит бабки, он продал свою страну. Я за него мазу тянул так же. Вот говорили, что "вот Тимощук", а я нет: "Толик нормальный". До 24 февраля. Потом я написал ему сообщение.Перечитал и ничего не ответил.В детстве Толик был как старший брат, действительно другом, с него брали пример.Вот по отдаче, профессионал, из Луцка, жили через улицу — ну просто.И тут сплошное разочарование, я был просто в шоке То, что он продал Украину, продал свою совесть, он выбрал российские рубли.

Отец раньше у него в Луцке в экипировке "Баварии", потому что там Тимощук. Ясно, что это гордость. Сейчас я его не видел больше года. Наверное, стыдно за сына. Он должен воспринимать сына, каков он есть. Но его сын — мертвец, который не реагирует никак.

Anatoliy Tymoshuk pic.twitter.com/21gRAKNdf8 — Andrew Nesta Lubinda (@akalubinda) May 7, 2020

Обязан ли он реагировать? Ну, я считаю, что когда ты перевязываешь себе волосы желто-голубой лентой, всюду желто-голубой флаг, патриот, прославляешь Украину. На тебя равняется много деток, много людей, так ты реагировать. Ты просто обязан реагировать", – считает Артем.

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