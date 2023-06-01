Він не говорить конкретно про війну: Федецький розкритикував Ломаченка

Федецький жорстко висловився про Ломаченка та Тимощука. Фото: Twitter/What's on the Social

Артем Федецький дав відверте інтерв’ю в якому висловив свою думку щодо боксера Василя Ломаченко. Також ексгравець збірної України поставив свою оцінку експартеру по "Шахтарю" Анатолію Тимощуку, який після початку повномасштабного вторгнення РФ залишився працювати в "Зеніті".

Як до Тимощука ставився Федецький до 24 лютого та що змінилось, у матеріалі Новини.LIVE

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Про поразку Ломаченко Артем висловився жорстко, він вважає Василя зрадником через коментарі на підтримку російської церкви, яка пропагандує вбивства українців.

Lomachenko Says He Scored Haney Fight 8-4 In His Favor After Watching Replay https://t.co/nogYs3dgnQ pic.twitter.com/AjJtMBMn5k — BoxingScene.com (@boxingscene) May 31, 2023

"Кажуть, що Ломаченка засудили. Та мені все одного на нього. Чи він би виграв, просто соромно, як ця людина ще має совість перевʼязувати себе прапором України. Він не говорить конкретно про війну. Зараз за нього неможливо вболівати. Самі бачите, яка там вата в голові? Я поїду, буду помагати ортодоксальній церкві? Що той московський патріархат? Вони якісь пасочки пече, ходить в церкву. Вася, ти що дебіл?" — каже Федецький.

Любить бабки, продав свою країну

Також Федецький пройшовся по своєму колишньому партнеру по національній збірній України Анатолію Тимощуку, якого він знає з дитинства.

"А що, по ньому не видно? Любить бабки, він продав свою країну. Я за нього мазу тягнув так само. От говорили, що "ось Тимощук", а я ні: "Толік нормальний". До 24 лютого. Потім я написав йому повідомлення. Перечитав і нічого не відповів. В дитинстві Толік був як старший брат, дійсно другом, з нього брали приклад. От по віддачі, професіонал, з Луцька, жили через вулицю — ну просто. І тут суцільне розчарування, я був просто у шоці, що він просто мовчить. Те, що він продав Україну, продав свою совість, він вибрав російські рублі.

Батько раніше в нього в Луцьку в екіпіровці "Баварії", бо там Тимощук. Ясно, що то гордість. Зараз я його не бачив більше року. Напевно, соромно за сина. Він має сприймати сина, яким він є. Але його син — падло, який не реагує ніяк.

Anatoliy Tymoshuk pic.twitter.com/21gRAKNdf8 — Andrew Nesta Lubinda (@akalubinda) May 7, 2020

Чи зобовʼязаний він реагувати? Ну я вважаю, що коли ти перевʼязуєш собі волосся жовто-блакитною стрічкою, всюди жовто-блакитний прапор, патріот, прославляєш Україну. На тебе рівняється багато діток, багато людей, то ти маєш реагувати. Ти просто зобовʼязаний реагувати", — вважає Артем.

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