Винисиус Жуниор и Кевин Де Брюйне стали героями первого полуфинала Лиги чемпионов
Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" завершился ничьей 1:1. "Реал" ввел в счете после гола Винисиуса Жуниора, но бельгиец Кевин Де Брюйне спас ничью для гостей.
Именно эти игроки получили самые высокие баллы за матч, передает портал Новини.LIVE.
Статистический сайт Whoscored лучше оценил футболистов английского клуба. В первой тройке по оценкам, кроме Де Брюйне, у которого 7,7, также правый защитник Уолкер 7,3 и вингер Грилиш 7,2.
Портал Sofascore также высоко отметил старания центрбека Рубена Диаша, у которого 7,4, как и у Уолкера. Де Брюйне они тоже отдали 7,7, а Грилишу 7,5.
Среди игроков "Реала" гораздо больший балл на Whoscored получил Винисиус Жуниор - 8,1. Кроос, отмеченный Гвардиолой, второй по показателю 7,1, а отдавший голевой пас левый лотераль Камавинга на третьем месте 7,0.
Худшие баллы у Стоунза
Sofascore в лучшую тройку мадридцев добавила вратаря Куртуа 7,3. Он расположился после Крооса 7,5 и Жуниора 7,4.
Худший балл у гостей получил на обоих порталах Стоунс – на Whoscored 6,3, а на Sofascore 6,6, как и Аканджи.
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