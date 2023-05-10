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Винисиус Жуниор и Кевин Де Брюйне стали героями первого полуфинала Лиги чемпионов

10 мая 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Винисиус Жуниор и Кевин Де Брюйне стали героями первого полуфинала Лиги чемпионов
Вингер "Реала" Жуниор получил самый высокий балл. Фото: Reuters/Juan Medina
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" завершился ничьей 1:1. "Реал" ввел в счете после гола Винисиуса Жуниора, но бельгиец Кевин Де Брюйне спас ничью для гостей.

Именно эти игроки получили самые высокие баллы за матч, передает портал Новини.LIVE.

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Статистический сайт Whoscored лучше оценил футболистов английского клуба. В первой тройке по оценкам, кроме Де Брюйне, у которого 7,7, также правый защитник Уолкер 7,3 и вингер Грилиш 7,2.

Портал Sofascore также высоко отметил старания центрбека Рубена Диаша, у которого 7,4, как и у Уолкера. Де Брюйне они тоже отдали 7,7, а Грилишу 7,5.

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Сайт Whoscored выставил оценки игрокам. Скриншот

Среди игроков "Реала" гораздо больший балл на Whoscored получил Винисиус Жуниор - 8,1. Кроос, отмеченный Гвардиолой, второй по показателю 7,1, а отдавший голевой пас левый лотераль Камавинга на третьем месте 7,0.

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На Sofascore лучшая оценка у Де Брюйне. Скриншот

Худшие баллы у Стоунза

Sofascore в лучшую тройку мадридцев добавила вратаря Куртуа 7,3. Он расположился после Крооса 7,5 и Жуниора 7,4.

Худший балл у гостей получил на обоих порталах Стоунс – на Whoscored 6,3, а на Sofascore 6,6, как и Аканджи.

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