Вінісіус Жуніор та Кевін Де Брюйне стали героями першого півфіналу Ліги чемпіонів

Вінгер "Реалу" Жуніор отримав найвищий бал. Фото: Reuters/Juan Medina

Перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" завершися нічиєю 1:1. "Реал" ввів в рахунку після голу Вінісіуса Жуніора, але бельгієць Кевін Де Брюйне врятував нічию для гостей.

Саме ці гравці отримали найвищі бали за матч, передає портал Новини.LIVE.

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Статистичний сайт Whoscored краще оцінив футболістів англійського клубу. В першій трійці за оцінками окрім Де Брюйне, в якого 7,7, також правий захисник Уолкер 7,3 та вінгер Гріліш 7,2.

Портал Sofascore також високо відзначив старання центрбека Рубена Діаша, в якого 7,4 як і в Уолкера. Де Брюйне вони також віддали 7,7, а Грілішу 7,5.

Сайт Whoscored виставив оцінки гравцям. Скріншот

Серед гравців “Реалу” набагато більший бал на Whoscored отримав Вінісіус Жуніор – 8,1. Кроос, відзначений Гвардіолою, другий за показником 7,1, а лівий лотераль Камавінга, який віддав гольовий пас, на третьому місці 7,0.

На Sofascore найкраща оцінка у Де Брюйне. Скріншот

Найгірші бали у Стоунза

Sofascore в кращу трійку мадридців додала воротаря Куртуа 7,3. Він розташувався після Крооса 7,5 та Жуніора 7,4.

Найгірший бал у гостей отримав на обох порталах Стоунс – на Whoscored 6,3, а на Sofascore 6,6 як і Аканджи.

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