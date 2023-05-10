Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Вінісіус Жуніор та Кевін Де Брюйне стали героями першого півфіналу Ліги чемпіонів arrow

Вінісіус Жуніор та Кевін Де Брюйне стали героями першого півфіналу Ліги чемпіонів

10 травня 2023 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Вінісіус Жуніор та Кевін Де Брюйне стали героями першого півфіналу Ліги чемпіонів
Вінгер "Реалу" Жуніор отримав найвищий бал. Фото: Reuters/Juan Medina
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" завершися нічиєю 1:1. "Реал" ввів в рахунку після голу Вінісіуса Жуніора, але бельгієць Кевін Де Брюйне врятував нічию для гостей.

Саме ці гравці отримали найвищі бали за матч, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Статистичний сайт Whoscored краще оцінив футболістів англійського клубу. В першій трійці за оцінками окрім Де Брюйне, в якого 7,7, також правий захисник Уолкер 7,3 та вінгер Гріліш 7,2.

Портал Sofascore також високо відзначив старання центрбека Рубена Діаша, в якого 7,4 як і в Уолкера. Де Брюйне вони також віддали 7,7, а Грілішу 7,5.

лч
Сайт Whoscored виставив оцінки гравцям. Скріншот

Серед гравців “Реалу” набагато більший бал на Whoscored отримав Вінісіус Жуніор – 8,1. Кроос, відзначений Гвардіолою, другий за показником 7,1, а лівий лотераль Камавінга, який віддав гольовий пас, на третьому місці 7,0.

лч
На Sofascore найкраща оцінка у Де Брюйне. Скріншот

Найгірші бали у Стоунза

Sofascore в кращу трійку мадридців додала воротаря Куртуа 7,3. Він розташувався після Крооса 7,5 та Жуніора 7,4.

Найгірший бал у гостей отримав на обох порталах Стоунс – на Whoscored 6,3, а на Sofascore 6,6 як і Аканджи. 

Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.

На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".

Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.

Тенісистка Даяна Ястремська здобула важливу перемогу та здобула путівку на престижний турнір.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB