Вінісіус Жуніор та Кевін Де Брюйне стали героями першого півфіналу Ліги чемпіонів
Перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" завершися нічиєю 1:1. "Реал" ввів в рахунку після голу Вінісіуса Жуніора, але бельгієць Кевін Де Брюйне врятував нічию для гостей.
Саме ці гравці отримали найвищі бали за матч, передає портал Новини.LIVE.
Статистичний сайт Whoscored краще оцінив футболістів англійського клубу. В першій трійці за оцінками окрім Де Брюйне, в якого 7,7, також правий захисник Уолкер 7,3 та вінгер Гріліш 7,2.
Портал Sofascore також високо відзначив старання центрбека Рубена Діаша, в якого 7,4 як і в Уолкера. Де Брюйне вони також віддали 7,7, а Грілішу 7,5.
Серед гравців “Реалу” набагато більший бал на Whoscored отримав Вінісіус Жуніор – 8,1. Кроос, відзначений Гвардіолою, другий за показником 7,1, а лівий лотераль Камавінга, який віддав гольовий пас, на третьому місці 7,0.
Найгірші бали у Стоунза
Sofascore в кращу трійку мадридців додала воротаря Куртуа 7,3. Він розташувався після Крооса 7,5 та Жуніора 7,4.
Найгірший бал у гостей отримав на обох порталах Стоунс – на Whoscored 6,3, а на Sofascore 6,6 як і Аканджи.
Нагадаємо, українець Віктор Циганков може перейти з "Жирони" до сильнішої команди.
На півзахисника Михайла Мудрика чекає сюрприз у лондонському "Челсі".
Відома вболівальниця "Наполі" роздяглася і прогулялася вулицею Неаполя на честь перемоги команди у чемпіонаті Італії.
Тенісистка Даяна Ястремська здобула важливу перемогу та здобула путівку на престижний турнір.