Приговор Лунину — Анчелотти похвалил Кепу за провальный матч

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

В полуфинале Суперкубка Испании в мадридском дерби "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 5:3. В воротах победителей отыграл Кепа Аррисабалага.

После матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил голкипера, который стал виновником одного из трех пропущенных мячей, передает Marca.

Читайте также:

Анчелотти еще не знает, кто сыграет в следующем матче

Кроме момента, где Кепа привез гол на свои ворота, испанец допускал и другие ошибки.

После матча Анчелотти оправдал вратаря, сняв с него груз ответственности. По слова м тренера, Аррисабалага не мог никак спасти ворота от трех голов.

"Кепа провел хороший матч, на очень неплохом уровне отыграл. Он ничего не мог сделать в эпизодах с голами. В третьем ему на выходе немного помешал прыжок Мораты", — сказал тренер.

Также Анчелотти не прояснил ситуацию с тем, кто из его подопечных сыграет в финале Суперкубка против победителя полуфинала "Осасуна" — "Барселона".

"В финал мы снова будем выбирать: либо Кепа, либо Лунин", — отметил Анчелотти.

Отметим, ранее Анчелотти решил чередовать Лунина и Кепу, но испанец провел уже второй матч подряд.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны".

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб.

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Трубин готовится к трансферу в новый клуб — что известно.

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.