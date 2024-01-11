Приговор Лунину — Анчелотти похвалил Кепу за провальный матч
В полуфинале Суперкубка Испании в мадридском дерби "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 5:3. В воротах победителей отыграл Кепа Аррисабалага.
После матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил голкипера, который стал виновником одного из трех пропущенных мячей, передает Marca.
This ain’t Kepa’s fault though pic.twitter.com/c4u8qUNrpD— 👽 (@Bewhatyoubebro) January 10, 2024
Анчелотти еще не знает, кто сыграет в следующем матче
Кроме момента, где Кепа привез гол на свои ворота, испанец допускал и другие ошибки.
После матча Анчелотти оправдал вратаря, сняв с него груз ответственности. По слова м тренера, Аррисабалага не мог никак спасти ворота от трех голов.
"Кепа провел хороший матч, на очень неплохом уровне отыграл. Он ничего не мог сделать в эпизодах с голами. В третьем ему на выходе немного помешал прыжок Мораты", — сказал тренер.
Также Анчелотти не прояснил ситуацию с тем, кто из его подопечных сыграет в финале Суперкубка против победителя полуфинала "Осасуна" — "Барселона".
"В финал мы снова будем выбирать: либо Кепа, либо Лунин", — отметил Анчелотти.
Отметим, ранее Анчелотти решил чередовать Лунина и Кепу, но испанец провел уже второй матч подряд.
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