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Приговор Лунину — Анчелотти похвалил Кепу за провальный матч

11 января 2024 13:17
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Агабекян Карен
редактор
Приговор Лунину — Анчелотти похвалил Кепу за провальный матч
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В полуфинале Суперкубка Испании в мадридском дерби "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 5:3. В воротах победителей отыграл Кепа Аррисабалага.

После матча главный тренер "Реала" Карло Анчелотти похвалил голкипера, который стал виновником одного из трех пропущенных мячей, передает Marca.

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Кроме момента, где Кепа привез гол на свои ворота, испанец допускал и другие ошибки.

После матча Анчелотти оправдал вратаря, сняв с него груз ответственности. По слова м тренера, Аррисабалага не мог никак спасти ворота от трех голов.

"Кепа провел хороший матч, на очень неплохом уровне отыграл. Он ничего не мог сделать в эпизодах с голами. В третьем ему на выходе немного помешал прыжок Мораты", — сказал тренер.

Также Анчелотти не прояснил ситуацию с тем, кто из его подопечных сыграет в финале Суперкубка против победителя полуфинала "Осасуна" — "Барселона".

"В финал мы снова будем выбирать: либо Кепа, либо Лунин", — отметил Анчелотти.

Отметим, ранее Анчелотти решил чередовать Лунина и Кепу, но испанец провел уже второй матч подряд.

Напомним, Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

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футбол
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)
Кепа Аррисабалага

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