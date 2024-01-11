Вирок Луніну — Анчелотті похвалив Кепу за провальний матч
У півфіналі Суперкубку Іспанії у мадридському дербі "Реал" обіграв "Атлетіко" з рахунком 5:3. У воротах переможців відіграв Кепа Аррісабалага.
Після матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті похвалив голкіпера, який став винуватцем одного із трьох пропущених м'ячів, передає Marca.
This ain't Kepa's fault though pic.twitter.com/c4u8qUNrpD— 👽 (@Bewhatyoubebro) January 10, 2024
Анчелотті ще не знає, хто зіграє у наступному матчі
Крім моменту, де Кепа привіз гол на свої ворота, іспанець припускався й інших помилок.
Після матчу Анчелотті виправдав воротаря, знявши з нього тягар відповідальності. За словами тренера, Аррісабалага не міг ніяк врятувати ворота від трьох голів.
"Кепа провів хороший матч, на дуже непоганому рівні відіграв. Він нічого не міг зробити в епізодах з голами. У третьому йому на виході трохи завадив стрибок Морати", — сказав тренер.
Також Анчелотті не прояснив ситуацію з тим, хто з його підопічних зіграє у фіналі Суперкубку проти переможця півфіналу "Осасуна" — "Барселона".
"У фінал ми знову обиратимемо: або Кепа, або Лунін", — зазначив Анчелотті.
Зазначимо, раніше Анчелотті вирішив чергувати Луніна та Кепу, але іспанець провів уже другий матч поспіль.
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