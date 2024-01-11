Вирок Луніну — Анчелотті похвалив Кепу за провальний матч

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

У півфіналі Суперкубку Іспанії у мадридському дербі "Реал" обіграв "Атлетіко" з рахунком 5:3. У воротах переможців відіграв Кепа Аррісабалага.

Після матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті похвалив голкіпера, який став винуватцем одного із трьох пропущених м'ячів, передає Marca.

Читайте також:

Анчелотті ще не знає, хто зіграє у наступному матчі

Крім моменту, де Кепа привіз гол на свої ворота, іспанець припускався й інших помилок.

Після матчу Анчелотті виправдав воротаря, знявши з нього тягар відповідальності. За словами тренера, Аррісабалага не міг ніяк врятувати ворота від трьох голів.

"Кепа провів хороший матч, на дуже непоганому рівні відіграв. Він нічого не міг зробити в епізодах з голами. У третьому йому на виході трохи завадив стрибок Морати", — сказав тренер.

Також Анчелотті не прояснив ситуацію з тим, хто з його підопічних зіграє у фіналі Суперкубку проти переможця півфіналу "Осасуна" — "Барселона".

"У фінал ми знову обиратимемо: або Кепа, або Лунін", — зазначив Анчелотті.

Зазначимо, раніше Анчелотті вирішив чергувати Луніна та Кепу, але іспанець провів уже другий матч поспіль.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.