Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вирок Луніну — Анчелотті похвалив Кепу за провальний матч arrow

Вирок Луніну — Анчелотті похвалив Кепу за провальний матч

11 січня 2024 13:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вирок Луніну — Анчелотті похвалив Кепу за провальний матч
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півфіналі Суперкубку Іспанії у мадридському дербі "Реал" обіграв "Атлетіко" з рахунком 5:3. У воротах переможців відіграв Кепа Аррісабалага.

Після матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті похвалив голкіпера, який став винуватцем одного із трьох пропущених м'ячів, передає Marca.

Читайте також:

Анчелотті ще не знає, хто зіграє у наступному матчі

Крім моменту, де Кепа привіз гол на свої ворота, іспанець припускався й інших помилок.

Після матчу Анчелотті виправдав воротаря, знявши з нього тягар відповідальності. За словами тренера, Аррісабалага не міг ніяк врятувати ворота від трьох голів.

"Кепа провів хороший матч, на дуже непоганому рівні відіграв. Він нічого не міг зробити в епізодах з голами. У третьому йому на виході трохи завадив стрибок Морати", — сказав тренер.

Також Анчелотті не прояснив ситуацію з тим, хто з його підопічних зіграє у фіналі Суперкубку проти переможця півфіналу "Осасуна" — "Барселона".

"У фінал ми знову обиратимемо: або Кепа, або Лунін", — зазначив Анчелотті.

Зазначимо, раніше Анчелотті вирішив чергувати Луніна та Кепу, але іспанець провів уже другий матч поспіль.

Нагадаємо, Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

"Динамо" може безплатно підписати іноземного захисника.

футбол
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
українські легіонери (футбол)
Кепа Аррісабалага

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі