Победа Александра Хижняка на Олимпиаде-2024 — комментарий Виталия Кличко

Украинский олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Легенда украинского профессионального бокса, мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на победу олимпийского чемпиона Александра Хижняка на Олимпиаде-2024 в Париже в четверг, 8 августа. Он поздравил призера с золотой медалью.

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram.

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"Поздравляю Александра Хижняка с олимпийским золотом в боксе! Болели, верили, гордимся! Александр показал лучшие боксерские качества: и силу, и выдержку, и целеустремленность. 3 года назад в Токио он получил серебро. На Олимпиаде в Париже завоевал золото. Украинцы — победители! Это подтверждают, в частности, и наши спортсмены. Слава Украине!" — отметил Кличко.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Виталия Кличко

Как известно, Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весовой категории до 80 кг. Он одержал победу над чемпионом мира Нурбеком Оралбаевым из Казахстана раздельным решением судей 3:2.

Это первая золотая медаль украинца и третье золото страны на Олимпийских играх-2024 в Париже. На Играх-2020 в Токио боксер получил серебряную награду.

Хижняк стал четвертым золотым медалистом Олимпийских игр от Украины после Владимира Кличко, Александра Усика и Василия Ломаченко.

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