Перемога Олександра Хижняка на Олімпіаді-2024 — коментар Віталія Кличка

Український олімпійський чемпіон із боксу Олександр Хижняк. Фото: REUTERS/Peter Cziborra

Легенда українського професійного боксу, мер Києва Віталій Кличко відреагував на перемогу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка на Олімпіаді-2024 в Парижі в четвер, 8 серпня. Він привітав призера з золотою медаллю.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

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"Вітаю Олександра Хижняка з олімпійським золотом у боксі! Вболівали, вірили, пишаємося! Олександр показав найкращі боксерські якості: і силу, і витримку, і цілеспрямованість. 3 роки тому в Токіо він здобув срібло. На Олімпіаді в Парижі — виборов золото. Українці — переможці! Це доводять, зокрема, і наші спортсмени. Слава Україні!" — зазначив Кличко.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Віталія Кличка

Як відомо, Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Він здобув перемогу над чемпіоном світу Нурбеком Оралбаєвим із Казахстану роздільним рішенням суддів 3:2.

Це перша золота медаль українця та третє "золото" країни на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. На Іграх-2020 у Токіо боксер здобув срібну нагороду.

Хижняк став четвертим золотим медалістом Олімпійських ігор від України після Володимира Кличка, Олександра Усика та Василя Ломаченка.

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