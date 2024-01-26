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В результате обстрела Харькова погибли жена и дочь игрока сборной Украины

26 января 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
В результате обстрела Харькова погибли жена и дочь игрока сборной Украины
Владимир Машкин с женой и дочерью. Фото: facebook.com/dmskh.gov.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

23 января ракетный удар по жилому дому Харькова забрал жизни ни в чем невинных людей. Среди них оказались родные игрока сборной Украины по регбилигу Владимира Машкина.

У спортсмена под завалами погибли жена и 8-летняя дочь, сообщило Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА.

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Отметим, что Машкин после начала полномасштабного российского вторжения пошел защищать страну как доброволец.

Трагедия в Харькове

23 января в дом семьи Машкина попала российская ракета. После удара спасатели достали их тела из-под завалов.

Машкин встретил новость о трагедии, находясь на службе.

"В семье игрока харьковского регбийного клуба "Легион XIII", мастера спорта по регби и регбилигу, игрока национальной сборной команды Украины по регбилигу Владимира Машкина произошло большое горе. Рано утром ракета страны-террориста попала в дом, где проживал Владимир со своей семьей. В результате взрыва, который полностью разрушил квартиру, погибли женщина и 8-летняя дочь спортсмена. Тяжелое известие о гибели семьи застало Владимира, который с начала военной агрессии врага пошел добровольцем в ряды ВСУ, на службе", — говорится в сообщении.

Отметим, что 23 января в результате ракетных ударов по Харькову погибли 10 человек, еще около 70 пострадали.

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Харьков
обстрелы
регби
ракетный удар

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