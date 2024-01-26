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Внаслідок обстрілу Харкова загинули дружина та дочка гравця збірної України

26 січня 2024 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Внаслідок обстрілу Харкова загинули дружина та дочка гравця збірної України
Володимир Машкін із дружиною та дочкою. Фото: facebook.com/dmskh.gov.ua
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Агабекян Карен
редактор

23 січня ракетний удар по житловому будинку Харкова забрав життя ні в чому невинних людей. Серед них виявилися рідні гравці збірної України з регбілігу Володимира Машкіна.

У спортсмена під завалами загинули дружина та 8-річна донька, повідомило Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

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Зазначимо, що Машкін після початку повномасштабного російського вторгнення пішов захищати країну як доброволець.

Трагедія у Харкові

23 січня у будинок родини Машкіна влучила російська ракета. Після удару рятувальники дістали їхні тіла із-під завалів.

Машкін зустрів новину про трагедію, перебуваючи на службі.

"У сім'ї гравця харківського регбійного клубу "Легіон XIII", майстра спорту з регбігу та регбілігу, гравця національної збірної команди України з регбілігу Володимира Машкіна сталося велике горе. Рано-вранці ракета країни-терориста влуила у будинок, де проживав Володимир зі своєю родиною. Внаслідок вибуху, який повністю зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена. Тяжка звістка про загибель сім'ї застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 23 січня внаслідок ракетних ударів по Харкову загинуло 10 людей, ще близько 70 постраждали.

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Харків
обстріли
регбі
ракетний удар

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