"Ворскла" подписала игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера"
После вылета из еврокубков и неудачного старта в чемпионате Украины полтавская "Ворскла" усилила левый фланг защиты. Это один из самых талантливых игроков донецкого "Шахтера"ввсвсв.
Конечно, речь идет о Викторе Корниенко, сообщила пресс-служба "ворсклян".
Ранее донецкий "Шахтер" купил на позицию левого защитника грузина Иракли Азарова и бразильца Педриньо.
Корниенко будет начинать сначала
По информации от "Ворсклы", Корниенко перешел в клуб в аренду на один год. Не сообщается, будет ли у полтавчан право выкупа игрока.
В новом клубе игрок взял себе номер "9".
24-летний футболист родился в Полтаве, где и осваивал футбольные азы в академии "Ворсклы".
Еще в позапрошлом сезоне на игрока в "Шахтере" подпускали большие надежды и подпускали к основному составу. Прогресс футболиста разрушили травмы, последней из которых был разрыв крестообразных связок, из-за которых пропустил весь сезон.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость футболиста в 1,50 млн. евро.
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