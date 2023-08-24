"Ворскла" подписала игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера"

Виктор Корниенко с мячом. Фото: УАФ

После вылета из еврокубков и неудачного старта в чемпионате Украины полтавская "Ворскла" усилила левый фланг защиты. Это один из самых талантливых игроков донецкого "Шахтера"ввсвсв.

Конечно, речь идет о Викторе Корниенко, сообщила пресс-служба "ворсклян".

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Виктор Корниенко в "Ворскле". Фото: "Ворскла"

Корниенко будет начинать сначала

По информации от "Ворсклы", Корниенко перешел в клуб в аренду на один год. Не сообщается, будет ли у полтавчан право выкупа игрока.

В новом клубе игрок взял себе номер "9".

24-летний футболист родился в Полтаве, где и осваивал футбольные азы в академии "Ворсклы".

Еще в позапрошлом сезоне на игрока в "Шахтере" подпускали большие надежды и подпускали к основному составу. Прогресс футболиста разрушили травмы, последней из которых был разрыв крестообразных связок, из-за которых пропустил весь сезон.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость футболиста в 1,50 млн. евро.

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