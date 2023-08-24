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"Ворскла" підписала гравця збірної України та донецького "Шахтаря"

24 серпня 2023 23:31
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Агабекян Карен
редактор
"Ворскла" підписала гравця збірної України та донецького "Шахтаря"
Віктор Корнієнко з м'ячем. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Після вильоту з єврокубків та невдалого старту в чемпіонаті України полтавська "Ворскла" підсилила лівий фланг захисту. Це один із найталановитіших гравців донецького "Шахтаря".

Звісно, мова йде про Віктора Корнієнка, повідомила пресслужба "ворсклян".

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Віктор Корнієнко у "Ворсклі". Фото: "Ворскла"

Корнієнко починатиме спочатку

За інформацією від "Ворскли", Корнієнко перейшов в клуб в оренду на один рік. Не повідомляється, чи буде у полтавців право викупу гравця.

У новому клубі гравець взяв собі номер "9".

24-річний футболіст народився у Полтаві, де й освоював футбольні ази у академії "Ворскли".

Ще позаминулого сезону на гравця у "Шахтарі" підпускали великі надії та підпускали до основного складу. Прогрес футболіста зруйнували травми, останньою з яких був розрив хрестоподібних зв’язок, через які пропустив весь сезон.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста в 1,50 млн євро.

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