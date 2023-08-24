"Ворскла" підписала гравця збірної України та донецького "Шахтаря"
Після вильоту з єврокубків та невдалого старту в чемпіонаті України полтавська "Ворскла" підсилила лівий фланг захисту. Це один із найталановитіших гравців донецького "Шахтаря".
Звісно, мова йде про Віктора Корнієнка, повідомила пресслужба "ворсклян".
Раніше донецький "Шахтар" купив на позицію лівого захисника грузина Іраклі Азарова та бразильця Педріньо.
Корнієнко починатиме спочатку
За інформацією від "Ворскли", Корнієнко перейшов в клуб в оренду на один рік. Не повідомляється, чи буде у полтавців право викупу гравця.
У новому клубі гравець взяв собі номер "9".
24-річний футболіст народився у Полтаві, де й освоював футбольні ази у академії "Ворскли".
Ще позаминулого сезону на гравця у "Шахтарі" підпускали великі надії та підпускали до основного складу. Прогрес футболіста зруйнували травми, останньою з яких був розрив хрестоподібних зв’язок, через які пропустив весь сезон.
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість футболіста в 1,50 млн євро.
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