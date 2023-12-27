Зимой Лунин перейдет в Челси — Кепу не задействуют в трансфере

Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" принял решение, которое позволит совершить трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Если клуб не продаст футболиста в зимнее трансферное окно, то летом 2024-го он уйдет свободным агентом после завершения контракта.

"Реал" предложит сделку лондонскому "Челси" с участием Лунина, сообщил портал Dario Gol.

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По информации источника, с начала 2024 года Лунина не будет в команде. Украинца планируют обменять в "Челси" на Роберта Санчеса.

Трансфер хотят провернуть в зимнее трансферное окно, чтобы украинец летом не покинул команду бесплатно.

26-летнего Санчеса летом купили у "Брайтона" за 28,7 млн евро. Если в первых матчах он играл уверенно, то в последние месяцы допускает много ошибок и часто нервничает.

На позиции второго голкипера у "синих" серб Джордже Петрович, который летом перешел из "Нью-Инглэнд" за 14 млн евро.

Также летом в команду должен вернуться Кепа Аррисобалага, с которым Лунин конкурирует в "Реале".

Отметим, что в текущем сезоне на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

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