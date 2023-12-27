Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Зимой Лунин перейдет в Челси — Кепу не задействуют в трансфере arrow

Зимой Лунин перейдет в Челси — Кепу не задействуют в трансфере

27 декабря 2023 11:59
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зимой Лунин перейдет в Челси — Кепу не задействуют в трансфере
Андрей Лунин в матче за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" принял решение, которое позволит совершить трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Если клуб не продаст футболиста в зимнее трансферное окно, то летом 2024-го он уйдет свободным агентом после завершения контракта.

"Реал" предложит сделку лондонскому "Челси" с участием Лунина, сообщил портал Dario Gol.

Читайте также:

"Реал" нашел резервного вратаря

По информации источника, с начала 2024 года Лунина не будет в команде. Украинца планируют обменять в "Челси" на Роберта Санчеса.

Трансфер хотят провернуть в зимнее трансферное окно, чтобы украинец летом не покинул команду бесплатно.

26-летнего Санчеса летом купили у "Брайтона" за 28,7 млн евро. Если в первых матчах он играл уверенно, то в последние месяцы допускает много ошибок и часто нервничает.

На позиции второго голкипера у "синих" серб Джордже Петрович, который летом перешел из "Нью-Инглэнд" за 14 млн евро.

Также летом в команду должен вернуться Кепа Аррисобалага, с которым Лунин конкурирует в "Реале".

Отметим, что в текущем сезоне на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

Напомним, "Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

"Арсенал" готов к трансферу Довбика .

"Манчестер Сити" заплатит за игрока "Жироны" 30 млн евро.

Шанс для Мудрика — в следующем матче в "Челси" не сыграют 12 футболистов.

Георгий Судаков стал целью двух легендарных английских грандов.

"Жирона" подняла ценник на Цыганкова — больше платили только за Мудрика.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме