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Взимку Лунін перейде до Челсі — Кепу не залучать до трансферу

27 грудня 2023 11:59
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Агабекян Карен
редактор
Взимку Лунін перейде до Челсі — Кепу не залучать до трансферу
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" ухвалив рішення, яке дозволить здійснити трансфер українського голкіпера Андрія Луніна. Якщо клуб не продасть футболіста в зимове трансферне вікно, то влітку 2024-го року він піде вільним агентом після завершення контракту.

"Реал" запропонує угоду лондонському "Челсі" за участю Луніна, повідомив портал Dario Gol.

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За інформацією джерела, з початку 2024 року Луніна не буде у команді. Українця планують обміняти у "Челсі" на Роберта Санчеса.

Трансфер хочуть провернути у зимове трансферне вікно, щоб українець улітку не залишив команду безкоштовно.

26-річного Санчеса влітку купили у "Брайтона" за 28,7 млн євро. Якщо в перших матчах він грав впевнено, то в останні місяці допускає багато помилок і часто нервує.

На позиції другого голкіпера у "синіх" серб Джордже Петрович, який влітку перейшов із "Нью-Інгленд" за 14 млн євро.

Також влітку 2024-го в команду має повернутися Кепа Аррісобалага, з яким Лунін конкурує в "Реалі".

Зазначимо, що цього сезону на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

Нагадаємо, "Жирона" найближчим часом може підписати ще одного українця із УПЛ.

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