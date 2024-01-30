WBO дала Беринчику главный бой в карьере — на кону титул чемпиона мира

Денис Беринчик с флагом ССО. Фото: instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик получил шанс воплотить свою мечту — стать чемпионом мира по боксу. Однако соперник будет у него очень сложный — чемпион мира в трех весовых категориях Эмануэль Наваррете.

Поединок Беринчика и Наваррете за вакантный титул чемпиона мира в легком весе санкционировала Всемирная боксерская организация (WBO).

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История поединка за титул WBO

После санкционирования поединка WBO дала командам боксеров 15 дней на переговоры. Если договориться не смогут, то состоятся промоутерские торги, победитель которых будет организовывать поединок.

Титул WBO ранее был у Девина Хэйни, который поднялся в первый полусредний дивизион и оставил пояса вакантными.

В рейтинге WBO в легком весе на первом месте находится Василий Ломаченко, а на втором Беринчик. Именно эти два украинца должны были провести бой друг с другом. Однако чемпион второго полулегкого веса Наваррете воспользовался своим правом "первой ночи", когда поднимающийся в дивизионе чемпион незамедлительно получает титульный поединок.

Наваррете должен был провести бой с Ломаченко, но Василий уже занят Джорджем Камбососом и поэтому с Эмануэлем дерется следующий в рейтинге.

Мексиканский боксер сможет провести поединок в апреле-мае, когда восстановится после операции на левой руке, которую прошлось сделать после ничьи с Робсоном Консейсау в крайнем поединке.

Беринчик в августе провел поединок против Энтони Йигита, где выиграл решением судей. В 2024-м году украинец уже начал подготовку к следующему поединку.

Беринчик за свою карьеру выиграл 18 поединков, из них девять нокаутами. У Наваррете 38 побед, 31 нокаутом, одно поражение и одна ничья.

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