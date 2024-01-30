WBO дала Берінчику головний бій у кар'єрі — на кону титул чемпіона світу

Денис Берінчик з прапором ССО. Фото: instagram.com/berinchyk/

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик отримав шанс втілити свою мрію та стати чемпіоном світу з боксу. Проте суперник буде у нього дуже складний — чемпіон світу у трьох вагових категоріях Емануель Наваррете.

Поєдинок Берінчика та Наваррете за вакантний титул чемпіона світу у легкій вазі санкціонувала Всесвітня боксерська організація (WBO).

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Історія поєдинку за титул WBO

Після санкціонування поєдинку WBO надала командам боксерів 15 днів на переговори. Якщо домовитися не зможуть, то відбудуться промоутерські торги, переможець яких організовуватиме поєдинок.

Титул WBO раніше був у Девіна Хейні, який піднявся до першого напівсереднього дивізіону і залишив пояси вакантними.

У рейтингу WBO у легкій вазі на першому місці знаходиться Василь Ломаченко, а на другому Берінчик. Саме ці два українці мали провести бій один з одним. Однак чемпіон другої напівлегкої ваги Наваррете скористався своїм правом "першої ночі", коли чемпіон, що піднімається в дивізіоні, негайно отримує титульний поєдинок.

Наваррете мав провести бій з Ломаченком, але Василь уже зайнятий Джорджем Камбососом і тому з Емануелем б'ється наступний у рейтингу.

Мексиканський боксер зможе провести поєдинок у квітні-травні, коли відновиться після операції на лівій руці, яку пройшлося зробити після нічиї з Робсоном Консейсау у крайньому поєдинку.

Берінчик у серпні провів поєдинок проти Ентоні Йігіта, де виграв рішенням суддів. 2024-го року українець уже розпочав підготовку до наступного поєдинку.

Беринчик за свою кар'єру виграв 18 поєдинків, із них дев'ятьма нокаутами. У Наварреті 38 перемог, 31 нокаутом, одна поразка та одна нічия.

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