С Хижняком и Захареевым: состав сборной Украины по боксу на Европейские игры

Сборная Украины после одного из турниров. Фото: ФБУ

21 июня в польском Кракове стартуют Европейские игры, являющиеся главным континентальным турниром один раз на каждые четыре года. В этом году на турнире будут представлены 26 видов спорта.

Сборная Украины по боксу ранее опубликовала свой состав на турнир, сообщила ФБУ .

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Отметим, что на Европейских играх не все виды спорта имеют олимпийский статус. Но в дисциплинах, которые будут представлены на ОИ-2024 в Париже, на ЕИ-2023 разыграют лицензии.

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский готовит боксеров к Европейским играм. Фото: ФБУ

Один из немногих шансов Украины

У Международного олимпийского комитета сейчас конфликт с Международной ассоциацией бокса (IBA), которой руководит близкий к российским властям глава Умар Кремлев.

Причина проблем с IBA кроется как в коррупции предшественников россиянина, так и в вопросе Украины. Кремлев допустил в соревнованиях россиян и белорусов, что раскололо организацию на союз стран Запада и Украины и всех остальных. К тому же, украинская команда решила бойкотировать турниры.

Пока МОК помогает противникам Кремлева, организация лишила IBA лицензионных турниров. Вернее, соревнования будут, но попасть из них на ОИ-2024 никто не сможет. Комитет проводит свои турниры, на которых разыграют путевки в Париж. Одним из таких соревнований являются Европейские игры.

Сборную Украины представят семь парнец и шесть девушек.

Мужчины : Дмитрий Замотаев (до 51 кг), Тарас Бондарчук (до 57 кг), Ярослав Харцыз (до 63,5 кг), Юрий Захареев (до 71 кг), Александр Хижняк (до 80 кг), Аркадий Карцан (до 92 кг), Дмитрий Ловчинский (от 92 кг).

Женщины : Татьяна Коб (до 50 кг), Анастасия Ковальчук (до 54 кг), Марианна Басанец (до 57 кг), Анна Охрей (до 60 кг), Мария Бова (до 66 кг), Анастасия Черноколенко (до 75 кг).

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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