З Хижняком та Захарєєвим: склад збірної України з боксу на Європейські ігри

Збірна України після одного з турнірів. Фото: ФБУ

21 червня в польському Кракові стартують Європейські ігри, які є головним континентальним турніром на кожні чотири роки. Цього року на турнірі будуть представлені 26 видів спорту.

Збірна України з боксу раніше опублікувала свій склад на турнір, повідомила ФБУ.

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Зазначимо, що на Європейських іграх не всі види спорту мають олімпійський статус. Але в дисциплінах, які будуть представлені на ОІ-2024 в Парижі, на ЄІ-2023 розіграють ліцензії.

Головний тренер збірної України Дмитро Сосновський готує боксерів до Європейських ігор. Фото: ФБУ

Один з небагатьох шансів України

У Міжнародного олімпійського комітету наразі конфлікт з Міжнародною асоціацією боксу, якою керує близький до російської влади глава Умар Кремльов.

Причина проблем з IBA криється як в корупції попередників росіянина, так і в питанні України. Кремльов допустив до змагань росіян та білорусів, що розкололо організацію на союз країн Заходу та України та всіх інших. До того ж українська команда вирішила бойкотувати турніри.

Поки МОК допомагає противникам Кремльова, організація позбавила IBA ліцензійних турнірів. Точніше, змагання будуть, але потрапити з них на ОІ-2024 ніхто не зможе. Натомість комітет проводить свої турніри, на яких розіграють путівки в Париж. Одним з цих змагань є Європейські ігри.

Збірну України представлять сім боксерів та шість боксерок.

Чоловіки: Дмитро Замотаєв (до 51 кг), Тарас Бондарчук (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63,5 кг), Юрій Захарєєв (до 71 кг), Олександр Хижняк (до 80 кг), Аркадій Карцан (до 92 кг), Дмитро Ловчинський (від 92 кг).

Жінки: Тетяна Коб (до 50 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Маріанна Басанець (до 57 кг), Ганна Охрей (до 60 кг), Марія Бова (до 66 кг), Анастасія Черноколенко (до 75 кг).

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