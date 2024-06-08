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За лидером Динамо следят три известных европейских футбольных клуба

8 июня 2024 22:26
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Агабекян Карен
редактор
За Владиславом Ванатом на Евро-2024 будут следить скауты трех европейских клубов
Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат (слева). Фото: "Динамо"
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Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" летом может осуществить большой трансфер. Клуб может продать форварда Владислава Ваната.

К футболисту проявляют интерес три клуба, сообщил комментатор Виктор Вацко.

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На Евро-2024 будут следить за Ванатом

По информации источника, Ванат сейчас интересен трем известным европейским клубам, один из которых играет в топовом чемпионате.

Вацко рассказал, что за Ванатом сейчас следят скауты испанского "Вильярреала", нидерландского "Аякса" и австрийского "Зальцбурга".

"Думаю, что Ванат понимает, что это Евро — его шанс заявить о себе на международной арене: 22 года, лучший бомбардир УПЛ", — сказал Вацко.

Отметим, что об интересе "Аякса" к Владиславу сообщается в течение всего прошедшего сезона.

В прошедшем сезоне Ванат в 30 матчах забил 14 мячей и сделал 10 ассистов.

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Футбол трансферы
Аякс
Владислав Ванат
Сборная Украины по футболу
Динамо
Вильярреал

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