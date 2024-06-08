За Владиславом Ванатом на Євро-2024 стежитимуть скаути трьох європейських клубів

За лідером Динамо стежать три відомі європейські футбольні клуби
Київське "Динамо" влітку може зробити великий трансфер. Клуб може продати форварда Владислава Ваната.
Футболістом цікавляться три клуби, повідомив коментатор Віктор Вацко.
На Євро-2024 стежитимуть за Ванатом
За інформацією джерела, Ванат зараз цікавий трьом відомим європейським клубам, один з яких грає у топовому чемпіонаті.
Вацко розповів, що за Ванатом зараз стежать скаути іспанського "Вільярреалу", нідерландського "Аякса" та австрійського "Зальцбурга".
"Думаю, що Ванат розуміє, що це Євро — його шанс заявити про себе на міжнародній арені: 22 роки, найкращий бомбардир УПЛ", — сказав Вацко.
Зазначимо, що про інтерес "Аякса" до Владислава повідомляється протягом усього сезону.
Минулого сезону Ванат у 30 матчах забив 14 м'ячів і зробив 10 асистів.
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