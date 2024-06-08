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За лідером Динамо стежать три відомі європейські футбольні клуби

8 червня 2024 22:26
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Агабекян Карен
редактор
За Владиславом Ванатом на Євро-2024 стежитимуть скаути трьох європейських клубів
Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат (ліворуч). Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" влітку може зробити великий трансфер. Клуб може продати форварда Владислава Ваната.

Футболістом цікавляться три клуби, повідомив коментатор Віктор Вацко.

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На Євро-2024 стежитимуть за Ванатом

За інформацією джерела, Ванат зараз цікавий трьом відомим європейським клубам, один з яких грає у топовому чемпіонаті.

Вацко розповів, що за Ванатом зараз стежать скаути іспанського "Вільярреалу", нідерландського "Аякса" та австрійського "Зальцбурга".

"Думаю, що Ванат розуміє, що це Євро — його шанс заявити про себе на міжнародній арені: 22 роки, найкращий бомбардир УПЛ", — сказав Вацко.

Зазначимо, що про інтерес "Аякса" до Владислава повідомляється протягом усього сезону.

Минулого сезону Ванат у 30 матчах забив 14 м'ячів і зробив 10 асистів.

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Аякс
Владислав Ванат
Збірна України з футболу
Динамо
Вільярреал

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