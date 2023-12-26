Забарный помог Борнмуту разгромить Фулхэм

Илья Забарный. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В рамках 19-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" принимал "Фулхэм". За "вишен" с первых минут матча сыграл украинец Илья Забарный.

"Борнмут" выиграл матч со счётом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Несмотря на активное начало матча, первый гол "Борнмут" забил всего на 44-й минуте. В ходе быстрой контратаки Клюйверт получил мяч на левом краю вратарской и пробил голкипера.

На 61-й минуте "Борнмут" заработал пенальти, который реализовал Соланке. Под завершение матча счет разгромным сделал Синистера, издали пробившего в правый угол ворот.

"Борнмут" этой победой продолжил беспроигрышную серию команды до семи матчей — 6 побед и одно поражение.

Забарный отыграл весь матч и получил от авторитетного статистического портала WhoScored один из самых высоких баллов в команде — 7,5.

"Борнмут" — "Фулгэм" — 3:0

Голы: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пен.), Синистерра, 90+3

"Борнмут": Нету — Смит, Забарный, Сенеси, Уаттара — Скотт, Кристи — Сэменьо (Синистерра, 73), Клюйверт (Биллинг, 73), Тавернье (Брукс, 88) — Соланке

"Фулхэм": Лено — Тете (Кастань, 73), Адарабиойо, Бесси, Робинсон (Балло-Туре, 83) — Палинья, Кейрни (Лукич, 83) — Де Кордова-Рид (Уилсон, 73), Перейра (Винисиус, 83) ), Ивоби — Муниз

Предупреждение: Лено, 62, Перейра, 63

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