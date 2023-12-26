Забарний допоміг Борнмуту розгромити Фулгем

Ілля Забарний. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В рамках 19-го туру Англійської прем’єр-ліги "Борнмут" приймав "Фулгем". За "вишень" з перших хвилин матчу зіграв українець Ілля Забарний.

"Борнмут" виграв матч з рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Попри активний початок матчу, перший гол "Борнмут" забив лише на 44-й хвилині. У ході швидкої контратаки Клюйверт отримав м'яч на лівому краї воротарського майданчика і пробив голкіпера.

На 61-й хвилині "Борнмут" зарабив пенальті, який реалізував Соланке. Під завершення матчу рахунок розгромним зробив Сіністера, який здалеку пробив у правий кут воріт.

"Борнмут" цією перемогою продовжив безпрограшну серію команди до семи матчів — 6 перемог та одна поразка.

Забарний відіграв весь матч та отримав від авторитетного статистичного порталу WhoScored один з найвищих балів у команді — 7,5.

"Борнмут" — "Фулгем" — 3:0

Голи: Клюйверт, 44, Соланке, 62 (пен.), Сіністерра, 90+3

"Борнмут": Нету — Сміт, Забарний, Сенесі, Уаттара — Скотт, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 73), Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Брукс, 88) — Соланке

"Фулгем": Лено — Тете (Кастань, 73), Адарабіойо, Бессі, Робінсон (Балло-Туре, 83) — Палінья, Кейрні (Лукич, 83) — Де Кордова-Рід (Вілсон, 73), Перейра (Вінісіус, 83), Івобі — Муніз

Попередження: Лено, 62, Перейра, 63

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